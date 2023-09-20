Чиновники и отечественные автомобили: пересадка на родной транспорт

Перед тем как пересаживать чиновников на отечественный транспорт, необходимо определиться с терминологией, а именно, установить, кто такой чиновник, и что такое отечественный автомобиль.

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По мнению экспертов, в действующем законодательстве отсутствует точное определение "автомобиль российского производства". Если использовать установленное Минпромторгом определение локализации производства, то, например, автомобиль "Москвич" не будет считаться отечественным, в то время как Haval можно признать полностью российским.

Далее необходимо решить, кто считается чиновниками. Одинаково ли следует подходить к депутатам Госдумы и к руководителям региональных подразделений различных представительств и министерств, у большинства которых уже есть отечественные "Лады" и "УАЗы"?

Согласно мнению экспертов, для городских чиновников вполне подойдет Lada Vesta, и для повышения комфорта "АвтоВАЗ" скоро выпустит ее удлиненную версию под названием Aura. В то время как депутаты могут использовать автомобили Aurus, хотя они стоят дорого и выпускаются ограниченными партиями. По определению локализации, можно также рассматривать автомобили Haval или Baic.

Следует решить, что считать отечественным автомобилем, и на каком этапе локализации можно считать автомобиль отечественным. Справедливо ли оценивать его как отечественный только потому, что в его техпаспорте указано, что он собран на российском заводе? На этот вопрос Минпромторг пока не дал комментариев.

В любом случае, пересадка чиновников на отечественный транспорт будет способствовать развитию автопрома и созданию новых рабочих мест, а также увеличит налоговые поступления в бюджет и инвестиции. Главное, это будет примером для других граждан, показывающим, что стоит доверять отечественным автомобилям.

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