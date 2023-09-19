Эстония не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами, предлагая регистрацию или вывоз

Министр внутренних дел Эстонии, Лаури Ляэнеметс, объявил, что автомобили с российскими номерами не будут конфисковываться, но их владельцам предстоит зарегистрировать транспортные средства в Эстонии или вывезти из страны в определенный срок. Это решение призвано разрешить ситуацию, возникшую после введения санкций, и сохранить добрососедские отношения с Россией.
Согласно словам министра, в четверг он предложит правительству установить задний период с 13 сентября, в течение которого владельцы автомобилей с российскими номерами, которые уже находятся в Эстонии, должны будут зарегистрировать свои автомобили в Эстонии или вывезти их из страны. Это позволит избежать конфискации автомобилей и решит сложившуюся ситуацию.
Эстония ввела запрет на въезд на свою территорию автомобилям с российскими номерами с 13 сентября в связи с действием санкций Европейского союза (ЕС). Однако вместе с этим, страна предлагает альтернативное решение в виде регистрации автомобилей или их вывоза.
Ранее Еврокомиссия уточнила свои инструкции относительно запрета на ввоз в ЕС автотранспортных средств гражданами России, призвав страны-члены рассматривать каждый случай отдельно, соблюдая разумные и соразмерные подходы к этим запретам.
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