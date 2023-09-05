Немецкие таможенники продолжают изымать автомобили с российскими номерами

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Посольство России регистрирует новые случаи изъятия автомобилей, которые временно ввозились в Германию для личного использования или проезжали транзитом через эту страну. В связи с этим опубликовано предостережение для россиян от поездок на автомобилях с российскими номерами по территории Германии. Представители посольства России в Берлине уведомили, что россиянам инкриминируют нарушение закона "о внешней торговле", в котором запрещен импорт на территорию Евросоюза ряда товаров, включая автомобили.

Фото: openverse.org

При этом таможенные служители не учитывают аргументы о том, что автомобили ввозятся для личного использования, а не для последующей продажи. В середине июля впервые удалось вернуть конфискованный в Германии автомобиль россиянину, сообщает motor.ru. Машину изъяли в июне во время прохождения таможенного контроля в Гамбурге, но спустя полтора месяца прокуратура все-таки решила вернуть автомобиль владельцу, так как не было обоснованных оснований для конфискации.

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