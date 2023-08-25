Россиян предупредили о подорожании зимней резины

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Согласно прогнозу Тимура Шарипова, руководителя компании "Кама", официального дистрибьютора продукции Kama Tyres в России, цены на автомобильные шины возрастут перед наступлением зимнего сезона.

Фото: "Car Wash" by bark is licensed under CC BY 2.0.

Главной причиной стало снижение стоимости российского рубля по отношению к основным зарубежным валютам, из-за чего стоимость сырья для производства шин увеличилась для отечественных производителей. В результате им придется поднять цены на розничные продажи, подтвердил Шарипов в беседе с "Российской газетой".

Приведя в пример натуральный каучук, который поставляется из стран Юго-Восточной Азии, Шарипов отметил, что оплата за него осуществляется в иностранной валюте, значительно выросшей по отношению к рублю.

В итоге компенсировать разницу в обменных курсах придется покупателям, так как производители вынуждены будут повысить цены. При этом компании-производители будут стремиться оптимизировать эксплуатационные расходы. Некоторые из них уже начали предоставлять более длительные гарантии на шины и предлагать бесплатный шиномонтаж.

Шарипов также подчеркнул, что поиски новых поставщиков сырья для производства шин начались еще до введения санкций, когда стали заметны первые признаки геополитических изменений в мире. В настоящее время компания Kama Tyres сотрудничает с партнерами из Китая и Индии, а также поддерживает связи с российскими поставщиками.

За первое полугодие 2023 года было приобретено почти 24,1 миллиона шин, что на пять процентов больше, чем в 2022 году. Лидерами по объему продаж стали китайские покрышки и остатки западных производителей, а не отечественная продукция. В то же время объем производства резко упал: за полгода в России было изготовлено 14,2 миллиона шин, что на 27,5 процента меньше, чем в предыдущем году.

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