Наряду с производством экологически чистых транспортных средств, обязательство "углеродной нейтральности", которого придерживается и Toyota, предполагает преобразование производственных мощностей для достижения нулевого уровня выбросов углекислого газа. В рамках экологических инициатив заводы Toyota в настоящее время оборудуют собственные теплицы, где они выращивают ягоды и овощи, используя тепло и CO2, вырабатываемые их оборудованием.
В прошлом году Toyota сотрудничала с фермерами в создании экспериментальной теплицы на своем заводе в Камиго в Японии, где производятся двигатели, для выращивания клубники. Впоследствии на участке Миёси была построена ещё одна теплица, специализирующаяся на выращивании помидоров черри. Эти теплицы спроектированы так, чтобы обеспечить максимальную эффективность, что приводит к увеличению урожайности на 50% по сравнению с полями аналогичного размера. Toyota также использует уникальное розовое светодиодное освещение, в котором отсутствует ненужный для фотосинтеза зелёный спектр.
Однако Toyota не собирается отбирать хлеб у фермеров: продукция раздается сотрудникам бесплатно. Автомобильный гигант лишь собирается поделиться полезным "сельским" опытом с теми, кто в этом заинтересован.
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