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BMW предлагает пакеты M Performance для обновленной 5-й серии

2:47
Авто

В конце этого года ожидается выпуск новой модели BMW 5 Series, которая дополнит линейку седанов с электрическим двигателем. Недавно автопроизводитель объявил о выпуске линейки деталей M Performance для этого автомобиля, которые будут доступны как для газовых, так и для электрических моделей.

BMW предлагает пакеты M Performance для обновленной 5-й серии
Фото: www.motorauthority. com/news/1139743_2024-bmw-5-series-i5-price

5 Series 2024 и электрический седан i5 появятся в октябре и будут предлагаться с двумя пакетами M Performance: Sports Package и Sports Package Pro. Эти пакеты включают в себя кузовные элементы из углеродного волокна, в том числе переднюю губу, спойлер на крыше и трехкомпонентный задний диффузор. Карбоновые боковые юбки также являются частью сделки, а автомобили, оснащенные одним из пакетов, получают черные акцентные полосы с надписью M Performance.

BMW предлагает легкосплавные диски размером 19- и 21 дюйм. Самые большие диски доступны в черном или сером цвете, а доступная тормозная система M Performance оснащается красными суппортами, шестипоршневыми спереди и однопоршневыми сзади.

По словам BMW, их вентилируемая конструкция помогает уменьшить затухание и более эффективно регулировать температуру тормозов при интенсивном вождении.

Акценты в интерьере включают карбоновые накладки на пороги и велюровые коврики M Performance с отделкой из искусственной кожи. Если вам недостаточно значков "M" на автомобиле и в его салоне, то в комплекте с ключом поставляется чехол M Performance, изготовленный из кожи Nappa и материала с эффектом углеродного волокна.

Новая 5-я серия будет предлагаться с мягким гибридным газовым силовым агрегатом, электрическим силовым агрегатом и, в перспективе, подключаемым гибридом. Для европейских рынков будет доступен и дизель. Будут предлагаться два электрических варианта, включая базовый i5 eDrive 40 мощностью 340 л. с. и крутящим моментом 317 фунт-фут. Ориентированный на динамику i5 M60 xDrive развивает впечатляющую мощность 601 л. с. и крутящий момент 605 фунт-фут, разгоняясь от 0 до 60 миль/ч всего за 3,8 секунды.

BMW пока не сообщает подробностей о североамериканских моделях 5-й серии, но вполне резонно ожидать, что в ближайшем будущем появится как минимум M5 и, возможно, "M-ish" модель, например, M550i.

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BMW 5 серии M Performance Parts ► Немецкая акула
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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