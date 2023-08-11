Интерес к российскому заводу Hyundai проявили две компании

3:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Неожиданным поворотом событий стало то, что и "Автотор", и "Авилон" нацелились на российский завод Hyundai. По сообщениям, калининградский "Автотор", известный производством автомобилей трех различных китайских марок, в настоящее время изучает возможность приобретения производственных мощностей Hyundai в Санкт-Петербурге.

Фото: pulse.mail. ru/article/korejskie-marki-kia-i-hyundai-mogut-pokinut-rossiyu-i-prodat-zavod-v-sankt-peterburge-kto-ostanetsya-6595786982463663810-8426576701458624772/

Об этом, как сообщает "Деловой Петербург", рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения перспектив локализации. Тем временем Telegram-канал "Автострим" выяснил, что завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) в Сестрорецке может быть приобретен дилерским конгломератом "Авилон". Примечательно, что ранее "Авилон" приобрел завод Volkswagen в Калужской области.

Массив предприятий Hyundai в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге Hyundai представлена тремя предприятиями: основным заводом "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" в Сестрорецке, где собираются модели Creta, Solaris и Kia Rio, заводом по производству двигателей Hyundai WIA, расположенным там же, и заводом в Шушарах, приобретенным у GM. К сожалению, весной прошлого года основной завод в Сестрорецке остановил свое производство, а линия по выпуску двигателей также была остановлена. Завод в Шушарах, предназначавшийся для Hyundai, не успел заработать в полную силу, так как проект был приостановлен после начала проблем с поставками.

Возможная смена собственника

По информации "Делового Петербурга", есть основания полагать, что завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", который еще не передан в собственность компании, может перейти к "Автотору". Из анонимного источника стало известно, что примерно месяц назад письмо с предложением о такой возможности поступило от руководства Калининградской области на имя Президента РФ Владимира Путина. Затем Путин поручил этот вопрос главе Минпромторга Денису Мантурову.

Амбициозные предложения "Автотора"

Компания "Автотор" выступает с амбициозным предложением. Цель — скорейшее возобновление производства автомобилей в Санкт-Петербурге с одновременной модернизацией завода.

Предложение предусматривает локализацию производства двигателей внутреннего сгорания нового поколения и автомобилей на последовательной гибридной платформе, оснащенной энергогенерирующей установкой, способной работать и на газовом топливе. Кроме того, "Автотор" готов поставлять на завод в северной столице электродвигатели, редукторы, силовую электронику и пластиковые компоненты.

Интерес со стороны "Авилона"

С другой стороны, Telegram-канал "AutoStream" сообщил, что дилерский конгломерат "Авилон" также проявляет интерес к "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус". По словам автора канала, группа высокопоставленных менеджеров "Авилона" выезжала в Санкт-Петербург для переговоров с Hyundai Motor.

Стоит отметить, что "Авилон" уже владеет заброшенным заводом иностранного автопроизводителя. Весной этого года все российские активы Volkswagen, включая калужское предприятие, где до весны прошлого года собирались модели Polo, Tiguan и Skoda Rapid, были переданы дочерней компании "Авилона" "Арт-Финанс".

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