С 1 августа "Москвич" поднял цену автомобилей на 11,5%

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С 1 августа 2023 года известный отечественный автопроизводитель "Москвич" сделал важный шаг — ввёл повышение цен от 10,5% до 11,5% на свои флагманские автомобили.

Фото: www.autonews.ru

Версия "Стандарт" с механической коробкой передач

С указанной даты базовая версия кроссовера "Москвич-3" в комплектации "Стандарт" с механической коробкой передач теперь стоит 2,22 млн. рублей. Это заметно выше прежней цены в 1,97 млн. рублей, действовавшей всего за день до 31 июля.

Версия "Стандарт" с автоматической коробкой передач

Одновременно с этим аналогичный скачок цен наблюдается и на базовый вариант кроссовера "Москвич-3" с автоматической коробкой передач. Новая стоимость этого варианта составляет 2,285 млн. руб. по сравнению с прежней ценой 2,035 млн. руб.

Электрический кроссовер "Москвич 3е"

Электрический кроссовер "Москвич 3е", оснащенный мощным 193-сильным двигателем и доступный в единственной комплектации, существенно подорожал — на 392 тыс. руб. В результате российским покупателям, желающим приобрести этот экологически чистый электромобиль, придется заплатить 3,95 млн. рублей.

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