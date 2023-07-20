АвтоВАЗ объявил о проведении кампании по дооснащению почти 80 тыс. автомобилей Lada "тревожной" кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС, позволяющей вручную вызывать экстренные службы в случае аварии. Отзыв распространяется на автомобили семейств Granta, Niva Legend и Niva Travel, произведенные в период с октября 2022 по февраль 2023 года.
Установка блоков ЭРА-ГЛОНАСС будет производиться бесплатно для владельцев автомобилей, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Проверить, подпадает ли ваш автомобиль под сервисную кампанию, можно на официальном сайте Lada или на сайте Росстандарта, введя VIN-номер автомобиля.
В России производство автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС было первоначально разрешено в сентябре 2021 года для поддержки автомобильной промышленности в период недостаточных поставок микроэлектроники. Позже срок действия льготы был продлен до февраля 2023 года, а затем до июня. В феврале текущего года Минпромторг подготовил проект постановления, обязывающий устанавливать устройства экстренного вызова на все автомобили с 1 июня.
Еще в августе прошлого года сообщалось, что АвтоВАЗ нашел способ вернуть ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили Lada в виде механических блоков, управляемых кнопкой. Однако внедрение на автомобилях Lada проходило с перебоями, о чем свидетельствует отзыв, а также жалобы дилеров на отсутствие блоков на двух из трех поставленных им моделей Lada Vesta NG.
Отзывная кампания направлена на повышение безопасности и обеспечение соответствия нормативным требованиям, поскольку наличие системы ЭРА-ГЛОНАСС имеет решающее значение для оперативного вызова экстренных служб в случае ДТП. АвтоВАЗ принимает упреждающие меры по оснащению всех пострадавших автомобилей этой важной функцией.
Если вы являетесь владельцем автомобилей Lada серий Granta, Niva Legend или Niva Travel, выпущенных в период с октября 2022 г. по февраль 2023 г., необходимо принять оперативные меры. Чтобы определить, требуется ли на вашем автомобиле установка ЭРА-ГЛОНАСС, зайдите на официальный сайт Lada или на сайт Росстандарта и введите VIN-номер автомобиля.
После получения подтверждения запишитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для установки кнопки ЭРА-ГЛОНАСС без дополнительной оплаты.
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