АвтоВАЗ отзывает почти 80 000 автомобилей Lada

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АвтоВАЗ объявил о проведении кампании по дооснащению почти 80 тыс. автомобилей Lada "тревожной" кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС, позволяющей вручную вызывать экстренные службы в случае аварии. Отзыв распространяется на автомобили семейств Granta, Niva Legend и Niva Travel, произведенные в период с октября 2022 по февраль 2023 года.

Фото: www.ixbt. com/news/2022/06/22/zolotaja-knopka-jeraglonass-rossijane-stolknulis-s-nevozmozhnostju-registracii-prignannyh-inomarok-v-gibdd.html

Бесплатная установка блоков ЭРА-ГЛОНАСС

Установка блоков ЭРА-ГЛОНАСС будет производиться бесплатно для владельцев автомобилей, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа. Проверить, подпадает ли ваш автомобиль под сервисную кампанию, можно на официальном сайте Lada или на сайте Росстандарта, введя VIN-номер автомобиля.

Одобрение и продление действия системы ЭРА-ГЛОНАСС

В России производство автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС было первоначально разрешено в сентябре 2021 года для поддержки автомобильной промышленности в период недостаточных поставок микроэлектроники. Позже срок действия льготы был продлен до февраля 2023 года, а затем до июня. В феврале текущего года Минпромторг подготовил проект постановления, обязывающий устанавливать устройства экстренного вызова на все автомобили с 1 июня.

Механические блоки ЭРА-ГЛОНАСС на автомобилях Lada

Еще в августе прошлого года сообщалось, что АвтоВАЗ нашел способ вернуть ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили Lada в виде механических блоков, управляемых кнопкой. Однако внедрение на автомобилях Lada проходило с перебоями, о чем свидетельствует отзыв, а также жалобы дилеров на отсутствие блоков на двух из трех поставленных им моделей Lada Vesta NG.

Обеспечение безопасности и соответствия

Отзывная кампания направлена на повышение безопасности и обеспечение соответствия нормативным требованиям, поскольку наличие системы ЭРА-ГЛОНАСС имеет решающее значение для оперативного вызова экстренных служб в случае ДТП. АвтоВАЗ принимает упреждающие меры по оснащению всех пострадавших автомобилей этой важной функцией.

Как действовать, если ваш автомобиль пострадал?

Если вы являетесь владельцем автомобилей Lada серий Granta, Niva Legend или Niva Travel, выпущенных в период с октября 2022 г. по февраль 2023 г., необходимо принять оперативные меры. Чтобы определить, требуется ли на вашем автомобиле установка ЭРА-ГЛОНАСС, зайдите на официальный сайт Lada или на сайт Росстандарта и введите VIN-номер автомобиля.

После получения подтверждения запишитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для установки кнопки ЭРА-ГЛОНАСС без дополнительной оплаты.

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