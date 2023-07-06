Lada Granta получит ABS: Раскрыта дата выпуска антиблокировочной системы тормозов

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В ходе захватывающего события для автолюбителей стало известно, что Lada Granta вскоре будет оснащена долгожданной антиблокировочной системой тормозов (ABS). Эта важнейшая функция безопасности появится в линейке популярной бюджетной модели Lada 1 августа, согласно надежным источникам из известного российского автомобильного издания "Нетипичный АвтоВАЗ" (Untypical AvtoVAZ).

Фото: daytimenews. ru/auto/v-seti-opublikovali-zhivye-fotografii-salona-novoy-lada-granta-58798.html

Появление ABS на Lada Granta

Согласно инсайдерской информации, которой поделилось сообщество ВКонтакте "Нетипичный АвтоВАЗ", производственный план завода Lada Granta подтверждает включение ABS в грядущие модели. В последний месяц лета АвтоВАЗ планирует выпустить в общей сложности 13 вариантов Lada Granta в кузовах седан, лифтбек и универсал, и все они будут оснащены усовершенствованной системой ABS.

Повышение безопасности: ABS на Lada Granta

Ожидается, что модели Lada Granta, оснащенные системой ABS, появятся у отечественных дилеров в августе. Хотя точные детали относительно конкретной системы ABS, которая будет использоваться в этих автомобилях, пока не разглашаются, стоит отметить, что нынешняя Lada Vesta оснащена ABS китайского производства. Однако в настоящее время ведется подготовка к внедрению систем ABS отечественного производства.

Последние события: Lada Granta и Lada Pegas Kesens

Ближе к концу июня на конвейере было замечено несколько экземпляров моделей Lada Granta с российской системой Lada Pegas Kesens. Научно-производственное предприятие "Ительма" производит эту систему на предприятии "Пегас" в Костроме, хотя используемые компоненты поставляются из Китая. В настоящее время АвтоВАЗ проводит испытания автомобилей Lada, оснащенных этой системой, и есть перспективы ее будущей интеграции в модели Niva Legend и Niva Travel.

Переход с немецкой на российскую АБС

Ранее автомобили Lada оснащались системами ABS производства немецкой компании Bosch. Однако теперь производители столкнулись с проблемой поиска подходящей замены, поскольку российское правительство обязало устанавливать ABS на все автомобили, выпускаемые в стране, начиная с декабря.

Перспективы на будущее: Минивэн на базе Lada Vesta

Помимо поиска решений для ABS, АвтоВАЗ также сосредоточен на разработке нового минивэна на базе последней модели Lada Vesta, как стало известно от инсайдеров отрасли. Проект под кодовым названием RGH недавно стартовал, и хотя на заводе его называют минивэном, он будет иметь компактный, но вместительный кузов с удлиненным капотом. Этот предстоящий автомобиль может заменить нынешний Lada Largus, который еще не вернулся в производство.

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