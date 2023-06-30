Российские эвакуаторщики придумали новую схему вымогательства

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В России водители эвакуаторов придумали новую схему вымогательства денег у водителей. Этот мошеннический метод был недавно разоблачен Иваном Соловьевым, известным юристом страны, во время радиопередачи на радио Sputnik, как сообщает Quto.ru.

Схема заключается в том, что мошенники звонят водителям, чьи автомобили припаркованы в зонах повышенного риска для эвакуации, и требуют деньги, чтобы спасти их автомобили от конфискации и штрафа.

Возникновение схемы

Соловьев подчеркнул, что не все водители эвакуаторов занимаются подобной деятельностью, однако участились случаи, когда для получения дополнительных денег используются незаконные способы. Такие мошеннические действия обычно совершаются в нерабочее время, после окончания официальной смены водителей.

Осуществление схемы

Мошенники выявляют небрежно припаркованные автомобили с видимым номером телефона, размещенным на лобовом стекле. Они подъезжают к автомобилю на своем эвакуаторе, а сообщник звонит владельцу и сообщает ему о риске буксировки. В большинстве случаев водитель поспешно выходит и переставляет свой автомобиль в другое место. Впоследствии мошенник снова связывается с водителем и требует оплаты за предоставленную информацию. В зависимости от автомобиля, требуемая сумма может составлять от двух до десяти тысяч рублей.

Изменения в правилах парковки

В конце 2022 года в Москве произошли изменения в стоимости платной парковки и эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Максимальная стоимость парковки осталась на уровне 450 рублей, но фактическая стоимость варьировалась в зависимости от улицы, то увеличиваясь, то уменьшаясь. Стоимость эвакуатора выросла на 12 процентов.

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