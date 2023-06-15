Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Renault Austral прибывает в Россию, удивляя своей ценой
Mercedes-Benz Vision One-Eleven: Электрический гиперкар под высокотехнологичной оболочкой?
Инвесторы вливают деньги в Tesla в качестве ставки на искусственный интеллект
Газманов ответил Киселёву по поводу платных патриотических песен: Я ему сам заплачу
Водители Mercedes смогут общаться со своими автомобилями с помощью ChatGPT
"Эксперт": бизнес в Германии впал в депрессию и готовится к побегу
Ford, GM отмечают высокий потребительский спрос на автомобили в США
Toronto Star: украинские боевики жалуются на тяжёлые условия в рядах ВСУ
Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что киевский режим пытался его убить

Стали известны новые подробности про Lada X-Cross 5

2:35
Авто

Недавно был представлен кроссовер Lada X-Cross 5, и у нас есть все подробности о его особенностях и технических характеристиках. Эта российско-китайская совместная разработка, официальный дебют которой состоялся на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), представляет собой FAW Bestune T77 с новым значком. X-Cross 5 выйдет на рынок в двух комплектациях: начального уровня Enjoy и более дорогой Techno. Начало производства запланировано на 17 июня.

Стали известны новые подробности про Lada X-Cross 5
Фото: autorecent. com/2023/04/13/lada-x-cross-5-debuts-in-russia-as-a-rebadged-faw-from-china

Отделка Techno: Передовые функции

В то время как подробности о комплектации Enjoy еще не раскрыты, мы можем пролить свет на топовый вариант Techno Lada X-Cross 5. Этот вариант оснащен адаптивным круиз-контролем, системой экстренного торможения, системой помощи при старте на подъеме и 12-дюймовой панелью приборов. Однако особенно выделяется система контроля усталости водителя, обеспечивающая повышенную безопасность во время длительных поездок.

Адаптация для российского рынка

Чтобы удовлетворить потребности российского рынка, FAW X-Cross 5 подвергся специфической адаптации. Они включают в себя добавление обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений, а также локализацию меню мультимедийной системы.

Силовой агрегат и производительность

FAW Bestune T77, на базе которого построен Lada X-Cross 5, выпускается в Китае с 2018 года. Он оснащен 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 160 лошадиных сил (258 Нм крутящего момента). Двигатель агрегатируется либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с семиступенчатой автоматической коробкой передач. X-Cross 5 предлагает только передний привод и может похвастаться дорожным просветом в 170 миллиметров.

Производство и ценообразование

Lada X-Cross 5 производится на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который теперь перешел под управление АвтоВАЗа. Что касается цены, то она пока не объявлена, но эксперты отрасли прогнозируют, что она будет немного ниже двух миллионов рублей. Для сравнения, стартовая цена Bestune T77, который также официально доступен в России, составляет 2 169 000 рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Новый LADA X-CROSS 5 (2023-2024) / Первые подробности! Автоваз удивил?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Онколог раскрыла семь признаков присутствия паразитов в организме

Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.

Онколог Нигманова из Уфы перечислила семь признаков наличия червей в организме
Покинувшие РФ артисты теряют возможность выступлений за границей
"Будет на подтанцовках у Вайкуле": иноагенты теряют концерты за границей
Укус комара и слеза в ухе: врачи из Подмосковья шокированы причинами вызова скорой
Курица или яйцо: стало известно, что появилось раньше
Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк "Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов
Киселёв жёстко прошёлся по патриотическому творчеству Газманова
Противоречивая ситуация: стоимость отдыха в Турции продолжает расти
Феномен уехавшей в Израиль Пугачёвой получил объяснение
Феномен уехавшей в Израиль Пугачёвой получил объяснение
Последние материалы
Renault Austral прибывает в Россию, удивляя своей ценой
Mercedes-Benz Vision One-Eleven: Электрический гиперкар под высокотехнологичной оболочкой?
Инвесторы вливают деньги в Tesla в качестве ставки на искусственный интеллект
Газманов ответил Киселёву по поводу платных патриотических песен: Я ему сам заплачу
Водители Mercedes смогут общаться со своими автомобилями с помощью ChatGPT
"Эксперт": бизнес в Германии впал в депрессию и готовится к побегу
Ford, GM отмечают высокий потребительский спрос на автомобили в США
Toronto Star: украинские боевики жалуются на тяжёлые условия в рядах ВСУ
Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что киевский режим пытался его убить
Туристам из России сообщили об ошибках, которые они совершают за шведским столом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников