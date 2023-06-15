Стали известны новые подробности про Lada X-Cross 5

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Недавно был представлен кроссовер Lada X-Cross 5, и у нас есть все подробности о его особенностях и технических характеристиках. Эта российско-китайская совместная разработка, официальный дебют которой состоялся на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), представляет собой FAW Bestune T77 с новым значком. X-Cross 5 выйдет на рынок в двух комплектациях: начального уровня Enjoy и более дорогой Techno. Начало производства запланировано на 17 июня.

Фото: autorecent. com/2023/04/13/lada-x-cross-5-debuts-in-russia-as-a-rebadged-faw-from-china

Отделка Techno: Передовые функции

В то время как подробности о комплектации Enjoy еще не раскрыты, мы можем пролить свет на топовый вариант Techno Lada X-Cross 5. Этот вариант оснащен адаптивным круиз-контролем, системой экстренного торможения, системой помощи при старте на подъеме и 12-дюймовой панелью приборов. Однако особенно выделяется система контроля усталости водителя, обеспечивающая повышенную безопасность во время длительных поездок.

Адаптация для российского рынка

Чтобы удовлетворить потребности российского рынка, FAW X-Cross 5 подвергся специфической адаптации. Они включают в себя добавление обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений, а также локализацию меню мультимедийной системы.

Силовой агрегат и производительность

FAW Bestune T77, на базе которого построен Lada X-Cross 5, выпускается в Китае с 2018 года. Он оснащен 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 160 лошадиных сил (258 Нм крутящего момента). Двигатель агрегатируется либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с семиступенчатой автоматической коробкой передач. X-Cross 5 предлагает только передний привод и может похвастаться дорожным просветом в 170 миллиметров.

Производство и ценообразование

Lada X-Cross 5 производится на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который теперь перешел под управление АвтоВАЗа. Что касается цены, то она пока не объявлена, но эксперты отрасли прогнозируют, что она будет немного ниже двух миллионов рублей. Для сравнения, стартовая цена Bestune T77, который также официально доступен в России, составляет 2 169 000 рублей.

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Новый LADA X-CROSS 5 (2023-2024) / Первые подробности! Автоваз удивил?