2024 Volvo EX30: малый уровень выбросов, большой уровень безопасности

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Предстоящий Volvo EX30, электрический кроссовер, стремится выйти за рамки своей компактности. По своим размерам этот городской автомобиль будет напоминать более высокую версию вышедшего на пенсию V40, длина которого составляет 172 дюйма, а ширина — 71 дюйм, что немного больше, чем Chevrolet Bolt EUV.

Фото: cenyavto. com%2Fprezentaczii-novogo-krossovera-volvo-ex30-2024%2F&psig=AOvVaw0Za7ikNCAy2Etcd7Nql_kX&ust=1685580392378000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiFor-1qp7_AhWIwSoKHXfpATEQr4kDegUIARD9AQ

Примечательно, что Volvo уделяет особое внимание минимизации углеродного следа EX30 на протяжении всего его жизненного цикла, начиная с добычи сырья и заканчивая сроком службы в 200 000 километров. По оценкам шведского автопроизводителя, EX30 будет выбрасывать менее 30 метрических тонн CO2 с момента добычи сырья до конца своего большого пробега. Из этих 30 метрических тонн 18 приходятся на производственный процесс, а 12 метрических тонн — на 200 000 километров пробега.

Для сравнения, Агентство по охране окружающей среды США утверждает, что средний автомобиль, работающий на бензине, проезжает 11 500 миль в год и за это время выбрасывает 4,6 метрических тонн парниковых газов. Таким образом, типичный легковой автомобиль выбрасывает примерно 49,76 метрических тонн парниковых газов только в процессе движения на протяжении 200 000 километров (~124 000 миль). Volvo утверждает, что "углеродный след" EX30 на 25% ниже, чем у его аккумуляторных аналогов, C40 и XC40, на том же расстоянии в 200 000 километров.

Важно отметить, что данные показатели выбросов основаны на данных владельцев, заряжающих свои автомобили в соответствии с энергобалансом ЕС27, который включает в себя более высокую долю возобновляемых источников энергии. Volvo обещала опубликовать "проверенный документ с анализом жизненного цикла" позднее в этом году, чтобы предоставить более подробную информацию.

Снижение воздействия на окружающую среду не ограничивается использованием более чистой энергии. Около 25% алюминия, из которого изготовлен EX30, получено из переработанных источников, а также 17% стали и пластика для внутренней отделки. Кроме того, завод, производящий EX30, работает полностью на климатически нейтральной электроэнергии. Volvo Cars гордится достижением одного из самых высоких показателей использования промышленных материалов среди своей продукции, что достигается за счет интеграции большего количества функций в различные компоненты, что позволяет уменьшить количество деталей и общий вес автомобиля.

Внутри EX30 преобладают экологичные ткани, такие как деним, лен и смешанная шерсть, содержащая 70% переработанного полиэстера. Volvo даже нашла способ повторно использовать обрезки джинсовой ткани, которые обычно идут в отходы при производстве джинсового интерьера. Более того, EX30 спроектирован таким образом, что по окончании срока службы его можно будет на 95% переработать.

Однако безопасность — это тот аспект, в котором EX30 не идет на компромисс. Инженеры встроили в конструкцию автомобиля каркас безопасности, а функции безопасности водителя включают в себя систему автоматического торможения на перекрестках и систему обнаружения, которая предупреждает водителя о приближении велосипедистов сзади для предотвращения аварий с открыванием дверей.

Ожидается, что первоначальный выпуск EX30 будет предлагать два размера батареи, с вариантами силовых агрегатов с одним и двумя двигателями, доступных в задне- и полноприводных конфигурациях. По оценкам, литий-железо-фосфатная батарея емкостью 51 кВт/ч обеспечит запас хода около 400 километров (по циклу WLTP), а батарея емкостью 69 кВт/ч с никель-марганец-кобальтовым аккумулятором — около 500 километров.

Дебют новинки Volvo состоится 7 июня в Милане, Италия, одновременно с презентацией компанией Lexus своего субкомпактного кроссовера LBX за два дня до этого, 5 июня. Если у вас есть склонность к небольшим автомобилям класса люкс, эти события, несомненно, будут вам интересны.

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2024 Volvo EX30 - In details!