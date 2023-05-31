Дебют Cadillac CT6 в 2024 году ознаменует 20-летие бренда в Китае

Недавно компания Cadillac отметила свое двухдесятилетнее присутствие на китайском рынке, где в прошлом году было продано больше моделей автомобилей, чем в США. В рамках празднования бренд представил второе поколение CT6 для восприимчивой аудитории, которая по-прежнему проявляет большой интерес к седанам.

Фото: www.youtube. com/watch?v=944jAsG9Hzw

Хотя CT6 по-прежнему использует заднеприводную платформу Omega, дизайн был заметно обновлен. Традиционная форма с тремя коробками уступила место элегантной форме фастбэк, напоминающей концепт Escala, показанный на выставке Pebble Beach в 2016 году.

Фары заметно уменьшились в размерах и расположились над небольшими вертикальными ДРЛ, а боковые воздухозаборники стали больше. Передняя решетка радиатора кажется более высокой с более ярким сетчатым узором, хотя на воспринимаемый размер может влиять хромированная накладка в верхней части решетки.

Под решеткой радиатора находится единственный доступный двигатель — турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 233 лошадиные силы, работающий в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Переходя к задней части седана, можно заметить новую, более наклонную линию, идущую от крыши к крышке багажника. Сзади более узкие задние фонари обрамляют крышку багажника, в которую встроен спойлер цвета кузова. По всей ширине верхней части заднего стекла расположен центральный стоп-сигнал.

Более значительные изменения произошли внутри автомобиля. В салоне теперь установлен 33-дюймовый изогнутый дисплей, дополненный опциями акцентов из натурального дерева, например, ясеня с открытыми порами, металлическими элементами и подсветкой, способной светиться 26 различными цветами. В стандартное и опциональное меню входят цифровое зеркало заднего вида, стеганый кожаный салон Renaissance Red, Super Cruise и Magnetic Ride 4.0.

CT6 поставляется в различных комплектациях: Base, Luxury, Premium Luxury и Platinum. Базовая комплектация начинается от 359 700 юаней (51 000 долларов США), а комплектация Platinum — от 469 700 юаней (66 500 долларов США).

Помимо нового седана, Cadillac также представил компактный кроссовер GT4. Описанный как "внедорожник в стиле купе", он по размерам находится между моделями XT4 и XT5. Варианты двигателей для GT4 включают турбированный 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель и турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель. Оба варианта оснащены 48-вольтовыми гибридными системами и работают в паре с девятиступенчатыми автоматическими коробками передач.

Салон GT4 также может похвастаться 33-дюймовым экраном и предлагает такие функции, как сиденья с климат-контролем, головной дисплей, аудиосистема с 15 динамиками и технология объемных камер. Передний привод входит в стандартную комплектацию, с возможностью дооснащения полным приводом. Цены на GT4 начинаются от 219 700 юаней (31 000 долларов США).

Эти два автомобиля представляют собой первые шаги Cadillac по "расширению и обновлению" модельного ряда в Китае. Тайм Хайле, вице-президент Cadillac China, заявил: "Хотя Cadillac стремится к полностью электрическому будущему, покупатели класса люкс по-прежнему предпочитают продукты с двигателями внутреннего сгорания. Благодаря современному и смелому стилю, изысканному мастерству и передовым технологиям, последние предложения Cadillac обеспечивают преобразующий опыт, который желают наши клиенты".

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Новый Cadillac CT6 2024 – американская мечта