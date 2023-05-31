Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
2024 Ford Mustang RTR Spec 2 — полное визуальное преображение
Дебют Cadillac CT6 в 2024 году ознаменует 20-летие бренда в Китае
Московский автопроизводитель зарегистрировал товарный знак для нового кроссовера
Лионель Месси переживает из-за отсутствия предложения от "Барселоны"
16-ти летняя россиянка разгромила соперницу на турнире Ролан Гаррос
Следующий сбор национальной команды России состоится осенью
Юрий Гаврилов госпитализирован в реанимацию в критическом состоянии
Нападающему "Спартака" выдвинуто обвинение в контрабанде наркотиков
"Галатасарай" досрочно стал чемпионом Турции

Cordiant: Российский производитель шин приобретен S8 Capital

2:57
Авто

Важным событием стало приобретение компанией S8 Capital трех шинных заводов Cordiant, что еще больше расширило ее российские активы. Это приобретение добавилось к уже состоявшейся покупке компанией S8 Capital завода Continental в Калужской области и включению бренда Gislaved от немецкого шинного конгломерата. Благодаря этим приобретениям S8 Capital теперь обладает разнообразным портфелем активов, включающим такие известные бренды, как Cordiant, Tunga и Tyrex.

Cordiant: Российский производитель шин приобретен S8 Capital
Фото: https://vianor-vologda.ru/

S8 Capital приобретает три завода Cordiant

S8 Capital, известная инвестиционная компания, успешно приобрела российского производителя шин Cordiant, а также три его производственных завода. Эти заводы, расположенные в Омске и Ярославле, значительно усиливают позиции S8 Capital в секторе производства шин. Точные финансовые детали сделки пока не разглашаются.

Стратегическое значение сделки

Приобретение производственных мощностей Cordiant имеет стратегическое значение как для S8 Capital, так и для Cordiant. Усиление конкуренции с импортными китайскими шинами изменило рыночный ландшафт в последние годы, что делает эту сделку крайне важной для будущего роста и конкурентоспособности обеих компаний. Этот шаг позволит S8 Capital предложить широкий ассортимент легковых, легких коммерческих и тяжелых шин, начиная с эконом- и заканчивая премиум-сегментами.

Подзаголовок: Доля рынка Cordiant и меняющаяся динамика

В 2020 году на долю бренда Cordiant приходилось 9,6% рынка легковых шин, 11,1% рынка легких коммерческих шин, 17,4% рынка радиальных грузовых шин со стальной шиной и 31,8% рынка комбинированных грузовых шин. Однако с тех пор динамика рынка изменилась в связи с усилением конкуренции со стороны китайского импорта шин. Продажа производственных мощностей Cordiant дает возможность S8 Capital использовать свои ресурсы и опыт для восстановления присутствия Cordiant на рынке.

Расширение производственных мощностей

Заводы Cordiant обладают совокупной мощностью для производства 9,7 миллионов шин в год, охватывающих категории легковых, легких коммерческих и тяжелых шин. Кроме того, бывший завод Continental в России, который сейчас находится в собственности S8 Capital, может производить еще четыре миллиона шин в год. Таким образом, общие производственные возможности приобретенных заводов достигают впечатляющих 14 миллионов шин в год.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

How made Cordiant Tyres | Как делают шины Cordiant
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Продажная нацистская свинья!": Зеленскому пригрозили революцией из-за заявления об Эрдогане

Пользователи Сети раскритиковали Зеленского за слова о президенте Турции.

Зеленскому пригрозили революцией после слов об Эрдогане: "Продажная нацистская свинья!"
От Урганта до Галкина*: кто из осудивших СВО телеведущих стал реже появляться на ТВ
От Гуревича до Нагиева: телеведущие, которые пропали с экранов после начала СВО
Если одышка усиливается в горизонтальном положении, нужно срочно бежать к врачу
Стало известно, почему ВКС РФ не били по штабу ГУР в Киеве
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Очищает кишечник: врач назвал полезную закуску за копейки
Российские туристы пожаловались на грузин, которые отказываются говорить на русском языке
Врач раскрыл способ снизить давление, вес и сахар одновременно
Врач раскрыл способ снизить давление, вес и сахар одновременно
Последние материалы
Лионель Месси переживает из-за отсутствия предложения от "Барселоны"
16-ти летняя россиянка разгромила соперницу на турнире Ролан Гаррос
Следующий сбор национальной команды России состоится осенью
Юрий Гаврилов госпитализирован в реанимацию в критическом состоянии
Нападающему "Спартака" выдвинуто обвинение в контрабанде наркотиков
"Галатасарай" досрочно стал чемпионом Турции
Александр Волкановски вызвал в октагон Конора Макгрегора
Четверо россиян вышли во второй круг турнира "Ролан Гаррос"
Андрей Лунин хочет покинуть "Реал Мадрид"
Виктория Азаренко проиграла канадской теннисистке на старте "Ролан Гаррос"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников