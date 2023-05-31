Cordiant: Российский производитель шин приобретен S8 Capital

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Важным событием стало приобретение компанией S8 Capital трех шинных заводов Cordiant, что еще больше расширило ее российские активы. Это приобретение добавилось к уже состоявшейся покупке компанией S8 Capital завода Continental в Калужской области и включению бренда Gislaved от немецкого шинного конгломерата. Благодаря этим приобретениям S8 Capital теперь обладает разнообразным портфелем активов, включающим такие известные бренды, как Cordiant, Tunga и Tyrex.

Фото: https://vianor-vologda.ru/

S8 Capital приобретает три завода Cordiant

S8 Capital, известная инвестиционная компания, успешно приобрела российского производителя шин Cordiant, а также три его производственных завода. Эти заводы, расположенные в Омске и Ярославле, значительно усиливают позиции S8 Capital в секторе производства шин. Точные финансовые детали сделки пока не разглашаются.

Стратегическое значение сделки

Приобретение производственных мощностей Cordiant имеет стратегическое значение как для S8 Capital, так и для Cordiant. Усиление конкуренции с импортными китайскими шинами изменило рыночный ландшафт в последние годы, что делает эту сделку крайне важной для будущего роста и конкурентоспособности обеих компаний. Этот шаг позволит S8 Capital предложить широкий ассортимент легковых, легких коммерческих и тяжелых шин, начиная с эконом- и заканчивая премиум-сегментами.

Подзаголовок: Доля рынка Cordiant и меняющаяся динамика

В 2020 году на долю бренда Cordiant приходилось 9,6% рынка легковых шин, 11,1% рынка легких коммерческих шин, 17,4% рынка радиальных грузовых шин со стальной шиной и 31,8% рынка комбинированных грузовых шин. Однако с тех пор динамика рынка изменилась в связи с усилением конкуренции со стороны китайского импорта шин. Продажа производственных мощностей Cordiant дает возможность S8 Capital использовать свои ресурсы и опыт для восстановления присутствия Cordiant на рынке.

Расширение производственных мощностей

Заводы Cordiant обладают совокупной мощностью для производства 9,7 миллионов шин в год, охватывающих категории легковых, легких коммерческих и тяжелых шин. Кроме того, бывший завод Continental в России, который сейчас находится в собственности S8 Capital, может производить еще четыре миллиона шин в год. Таким образом, общие производственные возможности приобретенных заводов достигают впечатляющих 14 миллионов шин в год.

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How made Cordiant Tyres | Как делают шины Cordiant