Mini отзывает почти 100 000 автомобилей из-за потенциального риска возгорания электропроводки

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Компания Mini отзывает более 97 000 автомобилей из-за потенциальной опасности возгорания. Под отзыв попадают модели Mini Clubman (2008-2014), включающие модели Cooper, Cooper S и John Cooper Works, а также Mini Hardtop 2 Door (2007-2013), включающие модели Cooper, Cooper S и John Cooper Works. Особое беспокойство вызывает модуль управления, расположенный под А-стойкой со стороны водителя, который при определенных условиях может быть подвержен проникновению воды. При контакте внутренней электроники с водой может произойти короткое замыкание, что приведет к "тепловому событию" или, проще говоря, к пожару.

Фото: https:// uk.motor1 .com/news/658633/mini-clubman-final-edition-debuts/

Хотя Mini признает, что существует множество сценариев, при которых модуль может быть поврежден, в настоящее время отзыв касается автомобилей, проданных в регионах, где обычно используется дорожная соль.

В таких климатических условиях присутствие дорожной соли в сочетании с водой, попадающей в салон, часто через обувь, может ускорить коррозию. Mini указывает, что одним из потенциальных виновников является собственный дренажный люк, через который вода может просачиваться внутрь автомобиля. Ниже приводится полное объяснение, взятое непосредственно из отчета Mini о дефектах:

Данный отзыв относится к модулю управления пространства для ног (FRM), электронному блоку управления (ECU), отвечающему за управление различными функциями освещения и стеклоподъемников. FRM расположен рядом с нижней частью А-стойки со стороны водителя, скрытый за панелью внутренней отделки. Со временем, под воздействием ряда факторов, таких как условия окружающей среды, использование дорожной соли в зимний период в некоторых штатах США, конфигурация конструкции автомобиля и старение, FRM может подвергнуться коррозии.

Для автомобилей, оборудованных люком в крыше, длительный период колебаний температуры и повторяющиеся циклы замораживания/оттаивания могут привести к повреждению, ослаблению и в конечном итоге отсоединению дренажного шланга люка от дренажной трубки в А-стойке. Такое отсоединение может привести к попаданию воды в салон автомобиля.

В некоторых штатах США, где для обработки зимних дорог используется значительное количество дорожной соли, сочетание воды, попадающей в салон, и присутствия дорожной соли в пространстве для ног может привести к образованию раствора электролита. Если этот раствор попадает на FRM, со временем это может привести к коррозии, что может вызвать короткое замыкание. В редких случаях это может привести к тепловому воздействию, что создает опасность возгорания.

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