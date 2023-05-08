Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
EV-стартапы собираются отчитаться об очередном квартале ожесточенного сжигания денег
Франция потратит 2 миллиарда евро на увеличение использования велосипедов
Ram говорит о "новой силе", которая появится 10 мая
"Большой промах": Lucid публикует квартальный доход значительно ниже прогнозов
Для остановки наступления армии Украины Россия бросила в бой "Искандеры"
Science: учёные обнаружили мутацию в ДНК, которая сделала человека умнее обезьяны
Диетолог рассказала о 5 главных врагах здорового питания
РВ: впервые показан состав бронетехники ВС Украины с танками Leopard и бронемашинами США
JAGS: регулярное использование интернета снижает риск развития деменции

Концепт Hyundai N Vision 74 в ретро-стиле, как сообщается, будет запущен в производство

2:33
Авто

В 2022 году компания Hyundai представила концепт N Vision 74 — современный взгляд на менее известную часть истории автопроизводителя. Хотя компания утверждала, что это всего лишь дизайнерское исследование, слухи говорят о том, что купе в стиле ретро получило разрешение на производство и дебютирует уже через несколько недель.

Концепт Hyundai N Vision 74 в ретро-стиле, как сообщается, будет запущен в производство
Фото: news.myseldon. com/ru/news/index/270757738

Согласно отчету южнокорейского издания Money Today, концепт N Vision 74 скоро станет серийной моделью в каталоге Hyundai. Хотя компания не подтвердила эту новость, высшее руководство выразило свою поддержку серийному купе, вдохновленному дизайнерским исследованием.

"Мое личное желание — выпустить этот автомобиль. Поначалу это, вероятно, потребует инвестиций, но если мы увидим, что этот автомобиль действительно появится на рынке и люди будут его покупать, я буду очень счастлив", — сказал Тилль Вартенберг, вице-президент Hyundai по управлению брендом N и автоспорту, в интервью The Autopian.

Однако, прежде чем запустить автомобиль в производство, необходимо учесть множество факторов, включая рыночный спрос, цену и возможность производства. Хотя N Vision 74 получил похвалу от автолюбителей и журналистов по всему миру, станет ли он реальностью, остается неясным.

Пока купе переходит от выставочного зала к шоу-руму, неясно, как будет развиваться его дизайн. N Vision 74 заимствует свои стилевые черты у концепта Pony 1974 года, разработанного Джорджетто Джуджаро.

По данным Money Today, Фабрицио Джуджаро, сын Джорджетто Джуджаро, отвечает за дизайн экстерьера. Вполне вероятно, что некоторые более яркие черты, такие как большие вентиляционные отверстия и массивное крыло, могут быть смягчены. Трансмиссия также неясна, поскольку концепт имел 670-сильную водородно-электрическую гибридную систему, которая может оказаться нецелесообразной для производства.

Дебют N Vision 74 запланирован на "День пони", который состоится 27 мая 2023 года в дизайн-студии Hyundai в Сеуле, Южная Корея. Пройдет совсем немного времени, и мы узнаем, воплотит ли Hyundai этот концепт в жизнь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Hyundai N Vision 74 я хочу этот суперкар !!!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Сладков о ночных ударах ВКС РФ: "Россия владеет инициативой"

Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.

Военкор Сладков заявил, что ВС России нанесли невиданные по силе удары по военным объектам ВС Украины
РВ: "Дорога смерти" в Артёмовске пополняется уничтоженной военной техникой ВС Украины
У Бахмута груда уничтоженной техники ВСУ
Больше не первая армия: США заявили о критических проблемах
Блогер Хасбик был задержан полицией в Дагестане
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
ВС РФ уничтожили ракетой у Нью-Йорка систему связи и наблюдения
Костомаров написал первый пост в соцсети после госпитализации
Некоторые продукты вредны для печени, как консервы с алкоголем — эндокринолог
Некоторые продукты вредны для печени, как консервы с алкоголем — эндокринолог
Последние материалы
"Большой промах": Lucid публикует квартальный доход значительно ниже прогнозов
Для остановки наступления армии Украины Россия бросила в бой "Искандеры"
Science: учёные обнаружили мутацию в ДНК, которая сделала человека умнее обезьяны
Диетолог рассказала о 5 главных врагах здорового питания
РВ: впервые показан состав бронетехники ВС Украины с танками Leopard и бронемашинами США
JAGS: регулярное использование интернета снижает риск развития деменции
РВ: в Артёмовске в ходе боёв уничтожен Благовещенский храм
Мэр украинского Днепра назвал мразями глав Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении
Sexes: учёные из Техасса рассказали, какая форма женской груди нравится мужчинам больше всего
Польза и противопоказания употребления граната: Советы врача-диетолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников