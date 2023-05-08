Концепт Hyundai N Vision 74 в ретро-стиле, как сообщается, будет запущен в производство

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В 2022 году компания Hyundai представила концепт N Vision 74 — современный взгляд на менее известную часть истории автопроизводителя. Хотя компания утверждала, что это всего лишь дизайнерское исследование, слухи говорят о том, что купе в стиле ретро получило разрешение на производство и дебютирует уже через несколько недель.

Фото: news.myseldon. com/ru/news/index/270757738

Согласно отчету южнокорейского издания Money Today, концепт N Vision 74 скоро станет серийной моделью в каталоге Hyundai. Хотя компания не подтвердила эту новость, высшее руководство выразило свою поддержку серийному купе, вдохновленному дизайнерским исследованием.

"Мое личное желание — выпустить этот автомобиль. Поначалу это, вероятно, потребует инвестиций, но если мы увидим, что этот автомобиль действительно появится на рынке и люди будут его покупать, я буду очень счастлив", — сказал Тилль Вартенберг, вице-президент Hyundai по управлению брендом N и автоспорту, в интервью The Autopian.

Однако, прежде чем запустить автомобиль в производство, необходимо учесть множество факторов, включая рыночный спрос, цену и возможность производства. Хотя N Vision 74 получил похвалу от автолюбителей и журналистов по всему миру, станет ли он реальностью, остается неясным.

Пока купе переходит от выставочного зала к шоу-руму, неясно, как будет развиваться его дизайн. N Vision 74 заимствует свои стилевые черты у концепта Pony 1974 года, разработанного Джорджетто Джуджаро.

По данным Money Today, Фабрицио Джуджаро, сын Джорджетто Джуджаро, отвечает за дизайн экстерьера. Вполне вероятно, что некоторые более яркие черты, такие как большие вентиляционные отверстия и массивное крыло, могут быть смягчены. Трансмиссия также неясна, поскольку концепт имел 670-сильную водородно-электрическую гибридную систему, которая может оказаться нецелесообразной для производства.

Дебют N Vision 74 запланирован на "День пони", который состоится 27 мая 2023 года в дизайн-студии Hyundai в Сеуле, Южная Корея. Пройдет совсем немного времени, и мы узнаем, воплотит ли Hyundai этот концепт в жизнь.

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Hyundai N Vision 74 я хочу этот суперкар !!!