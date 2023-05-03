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Верховный суд: водительские удостоверения не считаются в России документами, удостоверяющими личность

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В своем недавнем постановлении Верховный суд России определил, что водительские права не считаются в стране документом, удостоверяющим личность, несмотря на наличие фотографии. Этот документ не имеет такого же веса, как паспорт.

Верховный суд: водительские удостоверения не считаются в России документами, удостоверяющими личность
Фото: мвд.рф

Постановление было вынесено по делу водителя, перевозившего бочки с нефтью. Когда власти попросили его предъявить удостоверение личности, у него не оказалось под рукой паспорта, и он предъявил вместо него водительские права. Однако перевозка опасных грузов требует наличия у водителя полноценного документа, удостоверяющего личность.

В результате отсутствия паспорта водитель был оштрафован полицией. Однако позже районный суд отменил штраф, сославшись на то, что в Европейском соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов не указано, что паспорт является единственной формой удостоверения личности, необходимой для такой перевозки.

Затем дело было передано в Верховный суд, который в итоге постановил, что водитель все равно несет ответственность за штраф. Судья пояснил, что водительское удостоверение не входит в перечень документов, удостоверяющих личность, предусмотренных нормативными актами.

Кроме того, при перевозке опасных грузов водитель обязан иметь при себе удостоверение личности в дополнение к основному документу, которым является паспорт.

Стоит отметить, что водительское удостоверение никогда не считалось документом, удостоверяющим личность, согласно российскому законодательству, однако именно этот документ часто становится причиной путаницы.

В отдельном постановлении российский суд встал на сторону женщины, попавшей в ДТП, которая покинула место происшествия, чтобы обратиться за помощью к пострадавшему. Водитель был первоначально обвинен в уголовном преступлении.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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