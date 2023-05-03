Прибыль Porsche растет благодаря росту продаж и ценовой политике

2:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Производитель автомобилей класса люкс Porsche AG сообщил о значительном росте прибыли за первый квартал этого года, несмотря на замедление темпов роста мировой экономики. Операционная прибыль компании составила €1,84 млрд ($2,03 млрд), а выручка — €10,1 млрд. Это на 25% больше, чем в предыдущем году, но инвесторы были разочарованы, так как ожидали более агрессивного повышения цен. В результате акции Porsche упали на 3,6%.

Фото: https://www.velocityjournal.com/

Автомобильная промышленность высшего класса, включая Mercedes-Benz AG и BMW AG, продемонстрировала меньшую уязвимость к снижению мирового спроса и инфляции, которые в настоящее время влияют на потребителей. Однако экономическая неопределенность продолжает оказывать давление на отрасль.

Porsche планирует повысить цены на 4% — 8% на новые модели в США и Европе во второй половине года. Финансовый директор Лутц Мешке подтвердил, что базовые цены на электромобили будут на 10-15% выше, чем на модели с двигателем внутреннего сгорания.

Мешке заявил: "Ожидается, что когда дело дойдет до перехода на BEV, мы сможем добиться очень высокой ценовой премии".

Porsche подтвердила, что маржа компании останется в диапазоне от 17% до 19% в 2023 году. В первом квартале компания сообщила о рентабельности производства автомобилей в размере 18,2%.

Хотя автопроизводители все еще испытывают отложенный спрос, вызванный проблемами с цепочкой поставок, которые ограничили выпуск, все еще существует неопределенность в отношении мирового спроса.

Продажи компании Stellantis NV в первом квартале превысили ожидания благодаря высоким ценам на автомобили и увеличению поставок таких моделей, как Jeep Compass.

Производители автомобилей класса люкс, такие как Porsche, сталкиваются с давлением, вынужденным повышать цены, чтобы компенсировать более высокие производственные затраты, особенно после решения Tesla Inc. снизить цены на свою линейку EV, что оказывает давление на электрические модели среднего сегмента.

Аналитики внимательно следят за тем, сможет ли Porsche в таких условиях еще больше повысить цены.

Компания Porsche, которая с прошлого года принадлежит материнской компании Volkswagen AG, планирует продвигаться дальше по рынку, чтобы конкурировать с Ferrari NV. Немецкая компания разрабатывает полностью электрический высокопроизводительный внедорожник, выпуск которого запланирован на 2026 год, в рамках плана по увеличению операционной прибыли до более чем 20%.

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