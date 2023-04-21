Audi A8, как сообщается, превратится в электрический флагман, вдохновленный GrandSphere

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Предстоящее пятое поколение Audi A8 претерпит ряд революционных изменений. Утверждается, что новый флагманский седан будет предлагаться только с электрической силовой установкой, будет отличаться более элегантным дизайном и значительно большей мощностью, чем его предшественник.

В докладе говорится, что новый A8 будет построен на архитектуре Premium Platform Electric (PPE), которая в настоящее время совместно разрабатывается Audi и ее родственной компанией Porsche. Эта платформа также будет использоваться для Q6 E-Tron и Macan второго поколения, но будет растянута, чтобы вместить в себя A8 длиной более 200 дюймов.

Как сообщается, благодаря 800-вольтовой архитектуре платформы PPE, A8 сможет работать с 270-киловаттной зарядкой. Более того, издание предполагает, что седан может стать самой мощной серийной моделью, когда-либо выпускавшейся Audi.

Концепт GrandSphere, который был представлен в 2021 году и, предположительно, является предвестником следующего A8, имел совокупную мощность 710 лошадиных сил и 708 фунт-фут крутящего момента благодаря паре электромоторов и литий-ионной батарее емкостью 120 киловатт-часов.

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Audi grandsphere - Pre New Audi A8 in detail