Кроссоверы "Москвич 3" теперь доступны по льготным автокредитам: Подробности раскрыты

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Если вы хотите приобрести автомобиль "Москвич", то у вас есть хорошие новости. Производитель предлагает скидки на кроссоверы "Москвич 3" по специальной программе автокредитования.

Дмитрий Пронин, генеральный директор автопроизводителя "Москвич", сообщил, что скидка на эти автомобили стоимостью до двух миллионов рублей была одобрена Министерством промышленности и торговли.

Однако существуют некоторые ограничения на то, кто может воспользоваться этой скидкой.

Детали скидки

Предлагаемая скидка составляет 20% от стоимости кроссовера, максимум 625 000 рублей. Это означает, что, например, если рекомендованная розничная цена автомобиля составляет 1 970 000 рублей, скидка составит 394 000 рублей. Жители Дальнего Востока, которые имеют право на скидку 25%, могут сэкономить до 492 500 рублей.

Ограничения в отношении того, кто может воспользоваться скидкой

Хотя воспользоваться этой скидкой может быть заманчиво, важно отметить, что на 2023 год в программе действуют новые ограничения. Только медицинские работники, учителя, мобилизованные или добровольные военные, участники военных действий и члены их семей могут воспользоваться этой программой. Семьи с детьми и те, кто впервые покупает автомобиль, больше не имеют права на участие в программе.

Другие доступные скидки

Помимо кроссовера "Москвич 3", на другие модели Lada, УАЗ, ГАЗ и кроссовер Haval Jolion действуют скидки по этой же программе. Такие же скидки предоставляются покупателям автомобилей российского производства, независимо от производителя.

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