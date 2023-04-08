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Maserati выпустила суперкар MC20 Cielo, ориентированный на турпоездки

2:30
Авто

Автопроизводитель выбрал Cielo, что в переводе с итальянского означает "небо", в качестве названия кабриолета, которое является менее общим, чем другие названия, вдохновленные арахнидами, такие как Spider или Spyder. Cielo является более мягкой, более туристической альтернативой купе версии MC20, предлагая неограниченное пространство для головы водителя.

Maserati выпустила суперкар MC20 Cielo, ориентированный на турпоездки

Тем не менее Cielo сохраняет свою собственную индивидуальность, а в середине установлен превосходный 3,0-литровый двигатель Maserati Nettuno V6 с двойным турбонаддувом, который производит 621 лошадиную силу при 7 500 об/мин и 538 фунт-фут крутящего момента от 3 000 до 5 500 об/мин.

Двигатель Nettuno оснащен системами прямого и непрямого впрыска топлива, инновационной технологией, добавляющей предварительные камеры внутри головки блока цилиндров, и вторым комплектом свечей зажигания, обеспечивающим прибавку в 100 лошадиных сил. Это тот же двигатель, что и на внедорожнике Grecale, но с системой смазки с сухим картером.

Инженеры Maserati внесли некоторые изменения в шасси и подвеску, изменив баланс амортизаторов, чтобы адаптироваться к разнице в весе между вариантами с поднятой и опущенной крышей. Cielo немного медленнее, чем купе, но все равно разгоняется до 0-62 миль/ч менее чем за 3 секунды, а максимальная скорость составляет около 199 миль/ч.

Низко посаженный силуэт MC20 остался относительно неизменным, а в салоне появился цифровой циферблат на центральной консоли и электронные средства управления, такие как система распознавания дорожных знаков, система предупреждения столкновений и автоматическое экстренное торможение.

Cielo — это более мягкая, ориентированная на туристические поездки версия MC20, которая по-прежнему предлагает спортивное положение и увлекательна в управлении. Maserati определила новый режим GT для Cielo, который изменяет настройки подвески и рулевого управления, реакцию дроссельной заслонки, реакцию коробки передач и заднего дифференциала. MC20 Cielo — это убедительный суперкар с захватывающими ощущениями от вождения. 

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2023 Maserati MC20 - Sound, Interior and Exterior in detail
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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