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2024 Subaru Crosstrek Wilderness поднимает хэтчбек буквально на новую высоту

3:17
Авто

Subaru наконец-то представила Crosstrek Wilderness 2024 — заводскую версию того, что многие владельцы Crosstrek делали со своими автомобилями все это время. Проданный в прошлом году в количестве более 140 000 единиц, Crosstrek является одним из самых популярных субкомпактных кроссоверов на рынке, опережая хэтчбек Impreza, на базе которого он создан, почти 3 к 1.

2024 Subaru Crosstrek Wilderness поднимает хэтчбек буквально на новую высоту

В комплектации Wilderness появился широкий спектр внедорожных элементов, добавляющих возможности и прочность, схожие с аналогичными моделями Outback и Forester. Однако инженерам Subaru было выгодно знать на ранних этапах, что Wilderness является частью игрового плана для последних Impreza и Crosstrek.

По словам Гаррика Го, менеджера по планированию модельного ряда Subaru, "на этот раз мы смогли немного пошалить".

В результате отделка Wilderness для Crosstrek является самой авантюрной из всех, с существенными изменениями как во внешнем дизайне, так и в ходовой части.

Прорезиненный пластик занимает большую часть переднего крыла, большую часть нижней части дверей и заднюю часть автомобиля, придавая всей задней части немного ретро, но в то же время агрессивный вид. Механически,

Wilderness начинает жизнь как обычный Crosstrek, оснащенный более мощным 2,5-литровым двигателем, предлагаемым в комплектациях Sport и Limited. Лифт не просто косметический: дорожный просвет увеличен до 9,3 дюйма — по сравнению с нормативными для Subaru 8,7 дюйма.

Подвеска оснащена более длинными спиральными пружинами в паре с новыми амортизаторами, настроенными для обеспечения большей проходимости по сравнению со стандартным Crosstrek.

Преодоление пересеченной местности и больших скалистых препятствий должно быть проще в Wilderness благодаря шинам Yokohama Geolandars, установленным на матово-черные 17-дюймовые колеса. Трансмиссия была перенастроена, а CVT настроен на лучшее распределение крутящего момента на медленных и скользких дорогах. Subaru добавила охладитель трансмиссии в Wilderness, что позволило увеличить тяговое усилие до 3 500 фунтов.

За дополнительные 2 270 долларов Subaru добавит люк в крыше, сиденье водителя с электроприводом и аудиосистему премиум-класса Harmon Kardon. В остальном все комплектации Wilderness получат одинаковые косметические и механические улучшения.

При стартовой цене в 33 290 долларов, включая доставку, Crosstrek Wilderness предлагает много полезного за достаточно низкую цену. Само существование Crosstrek Wilderness показывает, что Subaru действительно прислушивается к своим клиентам, предоставляя им то, что они хотят от небольшого кроссовера. Бренд ожидает, что 20% продаж Crosstrek составят модели Wilderness, и мы ожидаем, что это будет хитом. 

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2024 Subaru Crosstrek Wilderness World Premiere
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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