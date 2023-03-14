Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВВС: Россия по-прежнему остаётся крупнейшим поставщиком оружия в Индию
РИА Новости: Великая депрессия в Соединённых Штатах Америки грозит всему миру
Жительница Находки перевела мошенникам крупную сумму денег за "посылку от брата из-за границы"
Пашинян рассказал о запрете въезда в Армению Маргарите Симоньян и другим россиянам
Балицкий заявил о планах ВСУ активизировать боевые действия в зоне СВО на Украине в 20-х числах марта
Байкальские ондатры спиваются, а местные птицы объедаются насмерть шоколадом
В "Одноклассниках" рассказали о новом сервисе "Настроения"
Военнопленный Тарасюк: наёмники в Бахмуте ведут себя агрессивно и пристают к ВСУшникам
DM: Лондон опасается ракетного гнева Москвы с применением "Посейдона"

2019 Ford GT Carbon Series может побить рекорд на Cars & Bids

3:02
Авто

Аукционный сайт Cars & Bids, ориентированный на энтузиастов, недавно выставил на продажу Ford GT Carbon Series 2019 года, который может стать самым дорогим автомобилем из всех, которые он когда-либо продавал.

2019 Ford GT Carbon Series может побить рекорд на Cars & Bids

Окрашенный в синий цвет Liquid Blue, суперкар является одним из немногих, построенных с использованием многочисленных компонентов из углеродного волокна, снижающих вес.

Ford представил Carbon Series на выставке SEMA в 2018 году как самую легкую версию своего суперкара, приманивающего Феррари - инженеры сделали его примерно на 40 фунтов легче стандартного GT. Они добились этого, установив 20-дюймовые колеса из углеродного волокна, титановые гайки, титановую выхлопную систему и специфическую для данной модели крышку двигателя с панелью из поликарбоната, среди прочих деталей.

Было построено около 1 350 экземпляров GT, а конкретные цифры производства серии Carbon не были опубликованы, но Ford намекнул, что может производить только один экземпляр в неделю.

Пример, выставленный на Cars & Bids, является автомобилем одного владельца с пробегом около 10 000 миль на одометре. Он выделяется красными внешними акцентами, которые приятно дополняют краску Liquid Blue и полоски из углеродного волокна, и он выставлен на продажу с отчетом Carfax о безаварийной эксплуатации.

В описании аукциона перечислены только две модификации: прозрачная пленка для защиты краски на некоторых панелях кузова и днища и подключенная приборная камера. Что касается модификаций, то это те две, на которые мы, вероятно, потратили бы деньги, если бы взяли домой этот GT Carbon Series, когда он был новым.

Тот, кто выиграет этот GT, получит гораздо больше, чем редкий 647-сильный суперкар. В продажу также входит новый комплект для заказа, который Ford отправил владельцам заказов, чтобы помочь им сконфигурировать автомобиль, масштабные модели, набор Lego и даже часть GT, победившего в Ле-Мане в 2016 году.

На момент написания этой статьи сумма торгов составляет $701 000, до конца аукциона осталось шесть дней - это самая высокая ставка, когда-либо сделанная на этой платформе. Если в вашем гараже есть место для Ford GT, зайдите на сайт Cars & Bids, чтобы сделать ставку.

Кроме того, если GT не входит в сферу ваших интересов или не по карману, на сайте представлен потрясающе разнообразный выбор автомобилей, включая Lada Niva 1983 года, TVR 280i 1984 года и Citroën BX 1992 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
В Белграде потребовали побыстрее ввести санкции против России

Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.

Министр экономики Сербии потребовал как можно скорее ввести санкции против России
РВ: появились доказательства возможного расстрела военного ВС РФ боевиками ВСУ
Украинские боевики захватили российского военного в плен
Польша готовится к прямому столкновению с Россией — Басурин
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
Симоньян заподозрили в том, что она католичка из-за перекрестия слева направо
Три БПЛА полетали возле части ВКС РФ в Новой Москве
Три БПЛА полетали возле части ВКС РФ в Новой Москве
Последние материалы
Симоньян о захвате Бахмута: До городской администрации осталось 670 метров
Рожин: потеря Артёмовска будет означать для ВСУ серьёзные проблемы на нескольких направлениях
Политолог Рар: власти Германии намерены увольнять симпатизирующих России чиновников
Sohu: Германия поплатится за страх возразить США, "Северные потоки" только начало
Минобороны: армия России уничтожила на Донецком направлении до 150 украинских военных
Падение французской монархии
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певцу Максу Барских дорога в Россию закрыта
Пленный Тарасюк: командование ВСУ оставило в Артёмовске только младший командный состав
Украинский военный рассказал о нехватке артснарядов и патронов в Артёмовске
Российский морской пехотинец смог выбраться из горящего БТР после подрыва на мине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников