2019 Ford GT Carbon Series может побить рекорд на Cars & Bids

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Аукционный сайт Cars & Bids, ориентированный на энтузиастов, недавно выставил на продажу Ford GT Carbon Series 2019 года, который может стать самым дорогим автомобилем из всех, которые он когда-либо продавал.

Окрашенный в синий цвет Liquid Blue, суперкар является одним из немногих, построенных с использованием многочисленных компонентов из углеродного волокна, снижающих вес.

Ford представил Carbon Series на выставке SEMA в 2018 году как самую легкую версию своего суперкара, приманивающего Феррари - инженеры сделали его примерно на 40 фунтов легче стандартного GT. Они добились этого, установив 20-дюймовые колеса из углеродного волокна, титановые гайки, титановую выхлопную систему и специфическую для данной модели крышку двигателя с панелью из поликарбоната, среди прочих деталей.

Было построено около 1 350 экземпляров GT, а конкретные цифры производства серии Carbon не были опубликованы, но Ford намекнул, что может производить только один экземпляр в неделю.

Пример, выставленный на Cars & Bids, является автомобилем одного владельца с пробегом около 10 000 миль на одометре. Он выделяется красными внешними акцентами, которые приятно дополняют краску Liquid Blue и полоски из углеродного волокна, и он выставлен на продажу с отчетом Carfax о безаварийной эксплуатации.

В описании аукциона перечислены только две модификации: прозрачная пленка для защиты краски на некоторых панелях кузова и днища и подключенная приборная камера. Что касается модификаций, то это те две, на которые мы, вероятно, потратили бы деньги, если бы взяли домой этот GT Carbon Series, когда он был новым.

Тот, кто выиграет этот GT, получит гораздо больше, чем редкий 647-сильный суперкар. В продажу также входит новый комплект для заказа, который Ford отправил владельцам заказов, чтобы помочь им сконфигурировать автомобиль, масштабные модели, набор Lego и даже часть GT, победившего в Ле-Мане в 2016 году.

На момент написания этой статьи сумма торгов составляет $701 000, до конца аукциона осталось шесть дней - это самая высокая ставка, когда-либо сделанная на этой платформе. Если в вашем гараже есть место для Ford GT, зайдите на сайт Cars & Bids, чтобы сделать ставку.

Кроме того, если GT не входит в сферу ваших интересов или не по карману, на сайте представлен потрясающе разнообразный выбор автомобилей, включая Lada Niva 1983 года, TVR 280i 1984 года и Citroën BX 1992 года.

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