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Maserati возвращается в гонки GT2 с сильно модифицированным MC20

Авто

Maserati примет участие в европейской серии GT2 с готовой к треку версией суперкара MC20. Сегодня автопроизводитель представил первые изображения гоночного автомобиля, названного просто GT2.

Maserati возвращается в гонки GT2 с сильно модифицированным MC20

Класс GT2, как ни странно, занимает место между GT4 и GT3 по производительности, а другие омологированные автомобили GT2 включают в себя версии Mercedes-AMG GT, KTM X-Bow и Brabham BT63.

MC20 в исполнении GT2 будет иметь двигатель V-6 с двойным турбонаддувом Nettuno от дорожной версии. В серийном MC20 двигатель выдает 621 лошадиную силу и 538 фунт-фут крутящего момента, но Maserati утверждает, что гоночный автомобиль выводит его "на более высокий уровень".

Maserati также подчеркивает центральный монокок из углеродного волокна и легкий кузов из цельного композитного материала, который имеет быстросъемные панели на случай, если они потребуют замены в середине гонки.

Подвеска MC20 также была изменена для соревнований GT2, с регулируемыми амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости спереди и сзади. GT2 получает электроусилитель руля и шестиступенчатую секвентальную коробку передач с подрулевыми лепестками, а экстремальный аэродинамический пакет включает пикирующие плоскости на переднем бампере и гигантское заднее крыло. Внутри приборная панель из углеродного волокна оснащена встроенным 10-дюймовым дисплеем, но в остальном она довольно "голая".

Появление GT2 на базе MC20 продолжает возвращение Maserati в автоспорт, которое началось с вступления марки в Формулу E в этом году. На данный момент команда Maserati Formula E набрала три очка и четыре раза выбывала из гонки в течение первых пяти этапов.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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