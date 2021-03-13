Определены самые угоняемые автомобили в России

Самыми угоняемыми автомобилями в России за февраль текущего года стали Kia и Hyundai. Об этом представители страховых компаний сообщили РИА "Новости". Наиболее часто в протокола фигурировали модели Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry.

Также часто угоняемыми стали автомобили производителей Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz.

"В начале текущего года список лидеров по угоняемости претерпел существенные изменения. Из него вышли корейские кроссоверы Hyundai Creta и Tucson и корейский же седан Kia Optima… А вверх выбились Lada Vesta и Volkswagen Tiguan. Свои позиции сохранили Kia Sportage, Toyota Camry и Hyundai Solaris — неизменные участники подобных рейтингов", — сообщил начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК "МАКС" Евгений Попков.