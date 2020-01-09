Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В России кардинально изменились правила сдачи экзамена на права

Авто

В 2020 году сдавать экзамены на права россияне будут по новым правилам. Проще это будет или сложнее, каждый решит для себя сам.

Одно понятно уже сейчас: навыки вождения, полученные курсантами автошкол, проверяться будут строже.

Например, в "практической части" экзамена уже с 1 октября этап "площадка" для сдающих на категории B, C и D заменен на реальную городскую дорогу. Правда, с малоинтенсивным движением. Или на специально для этого закрытых территориях.

По словам Николая Гилякова, начальника отделения экзаменационной работы ГИБДД РФ, будущих водителей проверят на умение заезжать в бокс, осуществлять параллельную парковку и разворачиваться в ограниченном пространстве там, где движение минимально или, например, "на реальной парковке у ТЦ".

Причем, отмечает Гиляков, заранее экзаменационный маршрут будет неизвестен ни курсанту, ни инструктору.

"Все это вместе позволит определять степень подготовленности будущего водителя к управлению машиной именно в условиях реальной, постоянно меняющейся дорожной обстановки", — пояснил необходимость нововведений инспектор.

Темы гибдд николай гиляков экзамен на права
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Тревожный рост числа жертв среди гражданского населения в войне с террором
Формула небес
Живущие между принципом и компромиссом - Гороскоп дня
Здоровье и профилактика
Чтение книг снижает стресс
Новости Все >
У Джастина Бибера нашли неизлечимую болезнь
В России кардинально изменились правила сдачи экзамена на права
Победитель "Битвы экстрасенсов": делать селфи опасно
Постпред Ирана при ООН: Тегеран завершил месть за Сулеймани
Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Китая
Сгорела школа в Новосибирской области
Британские СМИ: королева Елизавета глубоко опечалена
Круче Жириновского: сын чеченского функционера осыпал деньгами толпу
В Крыму врач сломал шею пациентке
Эпидемиологи Китая нашли причину неизвестной пневмонии
Последние материалы
У Джастина Бибера нашли неизлечимую болезнь
В России кардинально изменились правила сдачи экзамена на права
Победитель "Битвы экстрасенсов": делать селфи опасно
Тревожный рост числа жертв среди гражданского населения в войне с террором
Постпред Ирана при ООН: Тегеран завершил месть за Сулеймани
Роспотребнадзор запретил ввоз мандаринов из Китая
Сгорела школа в Новосибирской области
Британские СМИ: королева Елизавета глубоко опечалена
Круче Жириновского: сын чеченского функционера осыпал деньгами толпу
В Крыму врач сломал шею пациентке
Популярное
Новости Украины
Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского из Омана"

Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.

Бывший замминистра Украины: "Путин эвакуировал Зеленского из Омана"
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Зарубежный
Модель из США собирает пожертвования для Австралии, позируя голышом
Дальний Восток
Число китайцев сильно преувеличено
Правительство
Ирина Потехина освобождена от должности замминистра просвещения
Соломон Соловьев Живущие между принципом и компромиссом - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Когда нужно отмечать Рождество Игорь Буккер Василий Амирджанов Медики Бабаева перестанут носить пациентов на руках Василий Амирджанов
Комментарии
Большинство американцев не одобряют действий Трампа и ждут войны
Победитель "Битвы экстрасенсов": делать селфи опасно
У Джастина Бибера нашли неизлечимую болезнь
Британские СМИ: королева Елизавета глубоко опечалена
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Власть объявила войну народу. Народ пока в обороне
Ирина Потехина освобождена от должности замминистра просвещения
В послании Федеральному собранию Путин будет говорить о бедности
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"
Почему Россия празднует восточный новый год
Депутат Госдумы предложил отменить новогодние каникулы
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ