В России кардинально изменились правила сдачи экзамена на права

В 2020 году сдавать экзамены на права россияне будут по новым правилам. Проще это будет или сложнее, каждый решит для себя сам.

Одно понятно уже сейчас: навыки вождения, полученные курсантами автошкол, проверяться будут строже.

Например, в "практической части" экзамена уже с 1 октября этап "площадка" для сдающих на категории B, C и D заменен на реальную городскую дорогу. Правда, с малоинтенсивным движением. Или на специально для этого закрытых территориях.

По словам Николая Гилякова, начальника отделения экзаменационной работы ГИБДД РФ, будущих водителей проверят на умение заезжать в бокс, осуществлять параллельную парковку и разворачиваться в ограниченном пространстве там, где движение минимально или, например, "на реальной парковке у ТЦ".

Причем, отмечает Гиляков, заранее экзаменационный маршрут будет неизвестен ни курсанту, ни инструктору.