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КамАЗ представил "тягач будущего"

Авто

КамАЗ продемонстрировал прототип перспективного тягача К6, который получил название Continent. Также тягач называют КамАЗ-2020. Новый грузовик оснастили энергоэффективной гибридной установкой, которая совмещает работу электрического и турбодизельного двигателя. Специалистам удалось снизить расход топлива тягача на 100 км на 17% - до 25 литров.

Continent может передвигаться на чистой электрической тяге на закрытых территориях, при подъемах и буксировке. На крыше тягача расположены солнечные батареи, которые компенсируют расход электричества, а также могут питать всю бытовую электронику.

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