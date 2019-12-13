Размер среднего кредита на авто в России вырос на 6%

В России с начала текущего года средний размер автокредита составил 774,5 тыс. руб. По сведениям Национального бюро кредитных историй (НБКИ), показатель вырос на 6% (за тот же период минувшего года он составлял 730,5 тыс. руб.).

Наибольший размер выданных автокредитов за 11-месячный период зафиксирован в Москве (1 млн 126,8 тыс. руб.), Подмосковье (более 968 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (947,6 тыс. руб.).

Наиболее серьезная динамика роста средней суммы выданных автокредитов отмечается в Ставропольском крае (+12%), Башкирии (+10,6%) и Калужской области.(+10%).