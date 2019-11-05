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Источник Правда.Ру

В России планируют ограничить число разрешений на такси в регионах

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В Госдуме предложили разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси.

Депутат Александр Старовойтов считает, что данная мера даст возможность поддержать баланс спроса и предложения на рынке такси и обеспечит достойную зарплату водителям. Старовойтов предлагает оценить уровень обеспечения населения такси. Эксперты подсчитали, что для оптимального количества нужно 30 разрешений на 1000 жителей.

Но регионы могут и по-другому рассчитать необходимое количество такси. Депутат полагает, что ограничение количества разрешений будет способствовать дальнейшему развитию рынка и повышению качества услуг.

Ранее в Госдуме сообщили, что нужно на законодательном уровне запретить иностранным компаниям выход на рынок такси. Также планируется запретить иностранцам работать водителями такси.

Как сообщают эксперты, за последние два года 33% жителей РФ стали чаще пользоваться такси. 

Сообщается, что рынок легального такси в РФ в этом году вырастет на 5,6%, но в ближайшее время темпы роста постепенно будут снижаться.

Фото: twitter.com

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