В Архангельске произошел взрыв у здания ФСБ

31 октября у здания управления ФСБ в Архангельске произошел взрыв.

Источник сообщил, что по ориентировочным данным, пострадал один человек. На данный момент ему оказывают помощь. Причина взрыва пока остается неизвестной. Также стало известно, что по предварительным данным, погиб один человек, стоявший у центрального входа. Из здания всех эвакуировали. Проверка места происшествия продолжается.

Взрыв произошел в здании ФСБ, расположенном на Троицком проспекте в Архангельске. На месте работают экстренные службы. Перекрыт участок Троицкого проспекта от улицы Поморской до улицы Карла Либкнехта.

Взрыв предположительно осуществлен смертником, учащимся в "Архангельском политехническом техникуме" Жлобицким Михаилом, использовавшим в соцсетях имя "Валерьян Панов" .

Валерьян Панов в чате анархистов "Речи бунтовщика" в Telegram заявил, что собирается подорвать здание архангельского отделения ФСБ. Свой пост он опубликовал 31 октября в 08:45. Через несколько минут после этого сообщения в здании спецслужбы прогремел взрыв.

В своем тексте Панов подчеркивает, что, на его взгляд, ФСБ фабрикует уголовные дела против людей, и он не будет с этим мириться. Он также призвал всех "непоколебимо и бескомпромиссно идти к нашей цели" — построению анархического коммунизма.

Предполагаемый подозреваемый в течение нескольких месяцев вел активную переписку в чате "Речи бунтовщика". Он часто вступал в споры с пацифистски настроенными участниками чата, высказывая радикальные идеи и обвиняя российские власти в организации репрессий.

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