Россияне митингуют против мусорной реформы

С 1 января в России вступил в силу законопроект, который изменяет систему обращения с отходами. Теперь за сбор, хранение, транспортировку, переработку, утилизацию и захоронение отходов отвечают местные операторы, которые были отобраны в результате конкурса.

В народе законопроект уже получил название "мусорная реформа" и множество негативных отзывов. Более того, по всей территории России прошли согласованные с местными властями митинги, на которых протестующие призывали власть обратить внимание на экологическую обстановку.

Митинги были организованы в Красноярске, Омске, Новосибириске, Ярославле, Татарстане, Чебоксарах, Ейске, Тупсе, Сочи, Краснодаре, Новороссийске, Нижнем Новгороде, Уфе, Архангельске, Ижевске, Тюмени и Екатеринбурге. Активисты требовали перейти на более современные методы переработки отходов, чтобы не допустить дальнейшего загрязнения окружающей среды.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала читателям, что сложная экономическая обстановка в российских регионах в 2019 году может привести к массовым протестам и бунтам.

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