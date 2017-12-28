27 декабря в московской сауне была изнасилована и ограблена 33-летняя жительница Петербурга.
Преступление было совершено на улице Нижняя Красносельская. Женщина прибыла туда со знакомой и с мужчиной, с которым она до этого знакома не была.
По заявлению женщины, в итоге мужчина изнасиловал ее, после чего она также обнаружила, что у нее пропало почти 5 тысяч рублей.
Сообщается, что она обратилась к администратору сауны, но тот ее выгнал и отобрал сумку. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали уроженца Дагестана, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении 27-летней женщины.
По словам потерпевшей, инцидент произошёл на севере столицы. Женщина заявила, что злоумышленник проник в ее квартиру и начал душить в постели. При этом мужчина представился Маратом и заявил, что не хочет причинять ей вреда, если она будет его слушать.
Сообщается, что преступник "языком совершил над потерпевшей насильственные действия сексуального характера", после чего скрылся, забрав телефон и часы жертвы. Пострадавшая женщина оценила ущерб в 250 000 рублей.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Истребитель МиГ-29 ВВС Сирии выполнил маневр на предельно малой высоте. Видео этого момента появилось на днях в сети.
Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.
Власти Украина намеренно выталкивают регион из состава страны вместо продуманной реинтеграции, заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.
Мистерия воплощения Богочеловека Иисуса от Девы Марии в загоне для скота каждый год сверкает для нас подобно рождению Сверхновой. В этом празднике в один многоцветный, искрящийся клубок сошлось непостижимое шествие Рождественской звезды, пение ангелов, добрые образы простецов-пастухов и по-восточному сказочные фигуры волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу.