Изнасилованную петербурженку выгнали на мороз из московской сауны

27 декабря в московской сауне была изнасилована и ограблена 33-летняя жительница Петербурга.

Преступление было совершено на улице Нижняя Красносельская. Женщина прибыла туда со знакомой и с мужчиной, с которым она до этого знакома не была.

По заявлению женщины, в итоге мужчина изнасиловал ее, после чего она также обнаружила, что у нее пропало почти 5 тысяч рублей.

Сообщается, что она обратилась к администратору сауны, но тот ее выгнал и отобрал сумку. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали уроженца Дагестана, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении 27-летней женщины.

По словам потерпевшей, инцидент произошёл на севере столицы. Женщина заявила, что злоумышленник проник в ее квартиру и начал душить в постели. При этом мужчина представился Маратом и заявил, что не хочет причинять ей вреда, если она будет его слушать.

Сообщается, что преступник "языком совершил над потерпевшей насильственные действия сексуального характера", после чего скрылся, забрав телефон и часы жертвы. Пострадавшая женщина оценила ущерб в 250 000 рублей.