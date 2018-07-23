Токио возмущен конфискацией телефонов у японцев, посетивших Курилы

Японское правительство выразило протест Российской Федерации. Недовольство Токио связано с инцидентом, имевшим место во время недавнего посещения Курильского полуострова бывшими его жителями. Так, оказалось, что таможенники конфисковали у них спутниковые телефоны.
Японское правительство поделилось мнением, что ситуация весьма прискорбна. По словам его представителей, протест уже был передан посольством Японии в России в российское Министерство иностранных дел.
Ввоз таких средств связи, как спутниковые телефоны, на территорию Российской Федерации требует разрешения российского правительства. Японцы же, считающие южную часть Курил японской территорией, не признают там российских законов.
Согласно заявлению японского Министерства иностранных дел, применение российских законов на южных Курилах противоречит правовой позиции Японии. Позиция Москвы же предельно ясна — острова вошли в состав Советского Союза по окончанию Второй мировой войны и владение Российской Федерации над ними не подлежит сомнению.
Российские таможенники рассказали, почему изъяли у японских туристов спутниковые телефоны. Они были не задекларированны. Также у гостей островов отсутствовало и разрешение на их ввоз.
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