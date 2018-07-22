Ограбленный в Киеве ученый из Кении три недели жил на вокзале

Кенийского педагога Леонардо Цезаря ограбили сразу по приезде в Киев. Мужчина почти месяц жил на Контрактовой площади, отмечают местные СМИ.
Цезарь отправился на Украину из Санкт-Петербурга, желая работать с местной молодежью. Задуманному помешал неизвестный: он оставил путешественника без вещей, документов и денег.
Жертва грабежа рассказала, что два года назад он закончил обучение в Стэнфордском университете (Соединенные Штаты) и стал дипломированным педагогом. Стоит отметить, мужчина знает 5 языков и уже работал в учебных заведениях России, Испании, Италии и Белоруссии. Это позволяло ему заниматься любимым делом и путешествовать. Сейчас Цезарь хочет лишь вернуться к преподаванию в школе или колледже.
Пострадавшему отказались помочь в кенийском консульстве, а на Украине у него нет знакомых. По этой причине педагог жил на улице, а спал на газоне, это испортило Цезарю здоровье. Сейчас мужчине помогает местная полиция: его определили в клинику, а после предоставят место в хостеле.
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