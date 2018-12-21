В Африке разбился самолет - на борту могли быть россияне

Над Демократической республикой Конго (ДРК) разбился грузовой самолет. По некоторым данным, на борту воздушного судна было трое граждан России.

Грузовой самолет Ан-26 разбился сегодня, 21 декабря во время полета в столицу ДРК. Воздушное судно возвращалось из города, расположенного у границы Анголы, куда доставило материалы, необходимые для президентских выборов.

В средствах массовой информации есть сведения, что на на борту находились трое русских граждан в составе экипажа. Данную информацию подтвердил и посол России в Демократической Республики Конго (ДРК) Алексей Сентебов.

По предварительным данным на борту было 23 человека. На месте крушения уже проводятся поисково-спасательные операции. Ранее СМИ сообщали о 6 погибших пассажирах самолета, однако информация не подтвердилась. На данный момент сведения об именах и состоянии русских пилотов пока неизвестна.

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