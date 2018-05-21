Стрельба в торговом центре Москвы

В одном из торговых центров г.Москвы 29-летний хулиган произвел несколько выстрелов из предмета , "похожего на газовый пистолет", - об этом сообщил полиции сотрудник охраны этого заведения.



Стрельба в торговом центре Москвы

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции Москвы задержали подозреваемого. Выяснилось, что задержанный - москвич, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из устройства аэрозольного распыления в сотрудника охраны торгового центра. Затем металлическим ломом разбил стеклянную дверь и попытался скрыться.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.