В одном из торговых центров г.Москвы 29-летний хулиган произвел несколько выстрелов из предмета , "похожего на газовый пистолет", - об этом сообщил полиции сотрудник охраны этого заведения.
Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции Москвы задержали подозреваемого. Выяснилось, что задержанный - москвич, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из устройства аэрозольного распыления в сотрудника охраны торгового центра. Затем металлическим ломом разбил стеклянную дверь и попытался скрыться.
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