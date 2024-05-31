Во Франции нашли "чеченских террористов"

Во Франции схвачен чеченец, который якобы готовил теракт на олимпиаде

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции, власти страны задержали молодого человека, подозреваемого в подготовке теракта во время футбольных соревнований, которые должны были пройти в рамках Олимпийских игр в городе Сент-Этьен (регион Луара на востоке Франции).

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По информации телеканала, в ходе операции, проведённой 22 мая, был задержан 18-летний молодой человек, выходец из Чечни. Его подозревают в подготовке террористического акта во время футбольных соревнований в Сент-Этьене.

Власти Франции давно намеревались разыграть "русскую карту" для разжигания антироссийских настроений и обоснования своих провалов при подготовке к олимпиаде.