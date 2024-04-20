Директор ФБР Кристофер Рэй предупредил о потенциальной кибератаке на энергоинфраструктуру США со стороны китайских хакеров, связанных с правительством КНР.
Кампания под названием "Вольт-Тайфун" уже нанесла удары по различным секторам экономики США, включая энергетику и телекоммуникации, а также атаковала компании-операторы трубопроводов. Эти действия направлены на создание паники и отвлечение внимания от ситуации вокруг Тайваня, сообщает oilcapital.ru.
Официальный Пекин отрицает свою причастность к этим атакам, утверждая, что обвинения в адрес Китая политизированы. Однако специалисты по кибербезопасности из частных фирм подтверждают связь киберпреступников с КНР.
Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.