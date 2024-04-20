В США испугались возможной кибератаки китайских хакеров на американскую энергетическую инфраструктуру

Директор ФБР Рэй: хакеры КНР собираются провести кибератаку на энергетику США

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Директор ФБР Кристофер Рэй предупредил о потенциальной кибератаке на энергоинфраструктуру США со стороны китайских хакеров, связанных с правительством КНР.

Фото: flickr.com by David Whelan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кампания под названием "Вольт-Тайфун" уже нанесла удары по различным секторам экономики США, включая энергетику и телекоммуникации, а также атаковала компании-операторы трубопроводов. Эти действия направлены на создание паники и отвлечение внимания от ситуации вокруг Тайваня, сообщает oilcapital.ru.

Официальный Пекин отрицает свою причастность к этим атакам, утверждая, что обвинения в адрес Китая политизированы. Однако специалисты по кибербезопасности из частных фирм подтверждают связь киберпреступников с КНР.