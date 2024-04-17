На предприятии британского ВПК по производству боеприпасов прогремел взрыв

Взрыв случился на заводе, где производят компоненты для боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, как сообщила газета Telegraph, ссылаясь на представителя компании.
Согласно изданию, взрыв произошел на заводе вооружений на юге Уэльса. Фабрика BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире позвала экстренные службы. Предположительно, взрыв произошел внутри здания на территории завода. Никакой информации о пострадавших пока нет; компания начала проводить расследование.
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