На предприятии британского ВПК по производству боеприпасов прогремел взрыв

Telegraph: на заводе BAE Systems по производству боеприпасов прогремел взрыв

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Взрыв случился на заводе, где производят компоненты для боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, как сообщила газета Telegraph, ссылаясь на представителя компании.

Фото: www.flickr.com by Alan Wilson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно изданию, взрыв произошел на заводе вооружений на юге Уэльса. Фабрика BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире позвала экстренные службы. Предположительно, взрыв произошел внутри здания на территории завода. Никакой информации о пострадавших пока нет; компания начала проводить расследование.