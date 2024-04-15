Обломки загадочного самолёта-амфибии найдены в Смоленской области: ни тел погибших, ни разрешения на полёт

В деревне Кузнечики Гагаринского района Смоленской области местные жители обнаружили обломки легкомоторного однодвигательного самолета типа амфибия серого цвета.
Прибывшие экстренные службы подтвердили, что обломки принадлежат воздушному судну с опознавательными знаками 438G. Однако, при осмотре места происшествия не были обнаружены ни пилоты, ни пассажиры. Также стало известно, что самолет не имел разрешения на использование воздушного пространства, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".
Правоохранительные органы начали расследование инцидента с целью выяснения обстоятельств произошедшего, включая определение владельца самолета и времени крушения.
Предварительные данные свидетельствуют о том, что самолет находился в лесу уже несколько дней до обнаружения.
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