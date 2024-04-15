Обломки загадочного самолёта-амфибии найдены в Смоленской области: ни тел погибших, ни разрешения на полёт

В Смоленской области местные жители обнаружили обломки самолёта-амфибии

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В деревне Кузнечики Гагаринского района Смоленской области местные жители обнаружили обломки легкомоторного однодвигательного самолета типа амфибия серого цвета.

Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

Прибывшие экстренные службы подтвердили, что обломки принадлежат воздушному судну с опознавательными знаками 438G. Однако, при осмотре места происшествия не были обнаружены ни пилоты, ни пассажиры. Также стало известно, что самолет не имел разрешения на использование воздушного пространства, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

Правоохранительные органы начали расследование инцидента с целью выяснения обстоятельств произошедшего, включая определение владельца самолета и времени крушения.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что самолет находился в лесу уже несколько дней до обнаружения.