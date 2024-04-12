Поножовщина в Уфе: ненормальный ранил двух полицейских и самого себя

Полицейские обезвредили неадеквата с ножом в Уфе

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Уфе случился инцидент с нападением на полицейских.

Мужчина в неадекватном состоянии расхаживал по улице, разговаривая сам с собой и перебирая в руках довольно приличного размера нож. Двое полицейских подошли к нему, чтобы проверить документы и его психическое состояние.

Однако мужчина атаковал полицейских, а затем, нанеся им ранение, начал резать себя. К счастью, обошлось бех жертв: полицейские получили ранения, неадеквата связали и доставили в больницу. Был ли он пьян, или под действием веществ, или психически боле пока не сообщается.

Полиция рекомендует гражданам обращать внимание на улице на лиц, ведущих себя неадекватно и агрессивно, тем более, если они имеют при себе оружие. Это важно для профилактики преступлений.