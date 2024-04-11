В Орске камнями засыпали основное место прорыва дамбы, из-за которого начался потоп

Основное место прорыва дамбы в Орске засыпали камнями

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Основное место прорыва дамбы в городе Орск Оренбургской области засыпали камнями.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Swarnyk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Именно из этого места начало затапливать территории.

РИА Новости с дрона сделало видеозапись, где видно, как участок дамбы засыпан. Работы над этим вели сутки.

Напомним, что дамбу, которая защищала город от реки Урал, прорвало 5 апреля.

Население начали массово эвакуировать из деревень Старого города. Сотрудники МЧС оценили как сложную ситуацию с паводком в Оренбургской области.