В Орске камнями засыпали основное место прорыва дамбы, из-за которого начался потоп

Основное место прорыва дамбы в городе Орск Оренбургской области засыпали камнями.
Именно из этого места начало затапливать территории.
РИА Новости с дрона сделало видеозапись, где видно, как участок дамбы засыпан. Работы над этим вели сутки.
Напомним, что дамбу, которая защищала город от реки Урал, прорвало 5 апреля.
Население начали массово эвакуировать из деревень Старого города. Сотрудники МЧС оценили как сложную ситуацию с паводком в Оренбургской области.
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