В Орске в результате разрушения дамбы растёт объем сброса воды с Актюбинского водохранилища

Из-за полного разрушения дамбы в Орске растёт объем сброса воды с Актюбинского водохранилища, сообщили ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Прорыв насыпной дамбы на реке Урал в Орске Оренбургской области произошёл вечером 5 апреля из-за паводка, вызванного талыми водами. Улицы города затоплены, уровень воды продолжает расти.
По данным МЧС, в результате прорыва дамбы в 57 населенных пунктах и четырех СНТ Оренбургской области подтоплены 1659 жилых домов и 5062 приусадебных участка. Сотрудники службы, которых стянули из области и других регионов, обеспечивают эвакуацию жителей города на автобусах и лодках. В школах Орска оборудованы пункты временного размещения. развернуты пункты временного размещения в городских школах и гимназиях.
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