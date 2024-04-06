В Орске в результате разрушения дамбы растёт объем сброса воды с Актюбинского водохранилища

ТАСС: дамба в Орске полностью разрушена

0:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Из-за полного разрушения дамбы в Орске растёт объем сброса воды с Актюбинского водохранилища, сообщили ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Фото: web.archive.org by Песоцкий is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Прорыв насыпной дамбы на реке Урал в Орске Оренбургской области произошёл вечером 5 апреля из-за паводка, вызванного талыми водами. Улицы города затоплены, уровень воды продолжает расти.

По данным МЧС, в результате прорыва дамбы в 57 населенных пунктах и четырех СНТ Оренбургской области подтоплены 1659 жилых домов и 5062 приусадебных участка. Сотрудники службы, которых стянули из области и других регионов, обеспечивают эвакуацию жителей города на автобусах и лодках. В школах Орска оборудованы пункты временного размещения. развернуты пункты временного размещения в городских школах и гимназиях.