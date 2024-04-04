Предателю Родины вынесли приговор: житель Омска был признан виновным в государственной измене

Ирина Руснак, официальный представитель УФСБ России по Омской области сообщила, что Омским областным судом признан виновным и осужден житель города Омска за сбор секретных сведений о объекте Министерства обороны Российской Федерации с целью передачи информации иностранцам.
Осужденный, ранее работавший на оборонном предприятии, поддерживал связь с иностранцами с намерением передать военную информацию и уехать жить за границу со своей семьей.
Летом 2023 года подозреваемый был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты электронные устройства, флеш-накопитель с данными о воинской части, сведениями о руководстве военной организации, а также документы для оформления шенгенской визы.
Омским областным судом подозреваемый был признан виновным в государственной измене и приговорен к 12 годам тюремного заключения в колонии строгого режима.
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