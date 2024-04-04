Предателю Родины вынесли приговор: житель Омска был признан виновным в государственной измене

Омский областной суд осудил жителя Омска за сбор секретных сведений об объекте МО РФ

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

Ирина Руснак, официальный представитель УФСБ России по Омской области сообщила, что Омским областным судом признан виновным и осужден житель города Омска за сбор секретных сведений о объекте Министерства обороны Российской Федерации с целью передачи информации иностранцам.

Фото: пресс-служба УФСБ по Омской области

Осужденный, ранее работавший на оборонном предприятии, поддерживал связь с иностранцами с намерением передать военную информацию и уехать жить за границу со своей семьей.

Летом 2023 года подозреваемый был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты электронные устройства, флеш-накопитель с данными о воинской части, сведениями о руководстве военной организации, а также документы для оформления шенгенской визы.

Омским областным судом подозреваемый был признан виновным в государственной измене и приговорен к 12 годам тюремного заключения в колонии строгого режима.