Следком опубликовал видео с места расстрела семьи с двумя детьми в Ставрополе

В доме были обнаружены пистолет и гильзы, как сообщает Следственный комитет региона Ставрополь.
Вечером 27 марта в Ставрополе произошло ужасное событие. По данным следствия, мужчина расстрелял свою жену и двух маленьких дочерей. Единственной выжившей оказалась женщина, которую срочно госпитализировали в критическом состоянии. Сам мужчина, глава семьи, покончил с собой.
Отцом женщины были обнаружены тела. Он прибыл на место происшествия, так как не мог долго связаться с дочерью.
Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия, демонстрирующее работу криминалистов. В доме были найдены пистолет, использованные гильзы, а в сейфе обнаружились пачки патронов. Также на полу обнаружены следы крови, а одно из окон было разбито.
По факту покушения на убийство и убийства двух и более лиц было возбуждено уголовное дело, сообщает newstracker.ru.
"Следователи и криминалисты Следственного комитета России провели осмотр, изъяли орудие преступления, гильзы и другие предметы, которые будут направлены на судебные экспертизы", — говорится в сообщении.
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