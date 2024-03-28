Следком опубликовал видео с места расстрела семьи с двумя детьми в Ставрополе

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В доме были обнаружены пистолет и гильзы, как сообщает Следственный комитет региона Ставрополь.

Фото: мвд.рф

Вечером 27 марта в Ставрополе произошло ужасное событие. По данным следствия, мужчина расстрелял свою жену и двух маленьких дочерей. Единственной выжившей оказалась женщина, которую срочно госпитализировали в критическом состоянии. Сам мужчина, глава семьи, покончил с собой.

Отцом женщины были обнаружены тела. Он прибыл на место происшествия, так как не мог долго связаться с дочерью.

Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия, демонстрирующее работу криминалистов. В доме были найдены пистолет, использованные гильзы, а в сейфе обнаружились пачки патронов. Также на полу обнаружены следы крови, а одно из окон было разбито.

По факту покушения на убийство и убийства двух и более лиц было возбуждено уголовное дело, сообщает newstracker.ru.

"Следователи и криминалисты Следственного комитета России провели осмотр, изъяли орудие преступления, гильзы и другие предметы, которые будут направлены на судебные экспертизы", — говорится в сообщении.

Убийство в Ставрополе