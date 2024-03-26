Президент России Путин призвал ужесточить борьбу с терроризмом после массового убийства в "Крокусе"

Путин поручил продумать систему антикриминальных мер после теракта в "Крокусе"

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

После теракта в "Крокус Сити Холле" одним из приоритетных направлений деятельности коллегии Генеральной прокуратуры России стала борьба с терроризмом.

Фото: visualrian.ru by Andrey Stenin / Андрей Стенин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Президент РФ Владимир Путин и генеральный прокурор Игорь Краснов обсудили этот вопрос. Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что исполнителей этого ужасного преступления на Украине ожидали как героев. Он высказал предложение признать Службу безопасности Украины террористической организацией.

Подростки все чаще используются для совершения преступлений. Недавно в Санкт-Петербурге был задержан шестиклассник, который, по информации издания "Коммерсантъ", по указанию неизвестного организатора через Telegram, поджег релейный шкаф на железной дороге в компании 20-летнего сообщника, тем самым став фигурантами уголовного дела о подготовке теракта.

В связи с учащением случаев преступлений, в том числе с применением дистанционных методов, президент поручил правоохранительным органам приступить к изучению и разработке системы дополнительных профилактических мер для борьбы с преступностью.

Он отметил, что важно поддерживать под контролем ситуацию в сфере миграции, которая беспокоит миллионы граждан. Глава государства также предложил обновить работу при реализации надзорных полномочий