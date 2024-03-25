"Я первым делом испытал чувство вины": воюющий за РФ на СВО боец из Таджикистана высказался о трагедии в "Крокусе"

Уроженец Таджикистана, участвующий в военных действиях на СВО за РФ, выразил свое мнение о трагедии, произошедшей в столичном "Крокус Сити Холле".
По информации издания Readovka, представитель 1430-го гвардейского полка, под позывным "Фара", отметил, что отправился на СВО в результате мобилизации, так как считает РФ второй Родиной.
Боец подчеркнул отсутствие у него сожалений и страха по поводу своего выбора, даже в свете возможности до 20 лет лишения свободы в родной стране по обвинению в наемничестве.
Кроме того, "Фара" признался, что услышав о нападении в "Крокусе" и узнав, что за терактом стоят его соотечественники, он почувствовал вину.
"Узнав о теракте в "Крокусе" и о том, что террористами являются мои земляки, я первым делом испытал чувство вины", — признался он.
Военнослужащий отметил, что подобные происшествия не должны быть предпосылкой для межэтнических разногласий. Он выразил убеждение, что терроризм лишен национальной принадлежности.
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