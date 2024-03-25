"Я первым делом испытал чувство вины": воюющий за РФ на СВО боец из Таджикистана высказался о трагедии в "Крокусе"

Уроженец Таджикистана, который воюет за Россию в зоне СВО осудил теракт в "Крокусе"

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Уроженец Таджикистана, участвующий в военных действиях на СВО за РФ, выразил свое мнение о трагедии, произошедшей в столичном "Крокус Сити Холле".

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По информации издания Readovka, представитель 1430-го гвардейского полка, под позывным "Фара", отметил, что отправился на СВО в результате мобилизации, так как считает РФ второй Родиной.

Боец подчеркнул отсутствие у него сожалений и страха по поводу своего выбора, даже в свете возможности до 20 лет лишения свободы в родной стране по обвинению в наемничестве.

Кроме того, "Фара" признался, что услышав о нападении в "Крокусе" и узнав, что за терактом стоят его соотечественники, он почувствовал вину.

"Узнав о теракте в "Крокусе" и о том, что террористами являются мои земляки, я первым делом испытал чувство вины", — признался он.

Военнослужащий отметил, что подобные происшествия не должны быть предпосылкой для межэтнических разногласий. Он выразил убеждение, что терроризм лишен национальной принадлежности.