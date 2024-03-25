Один из террористов за месяц до теракта публиковал фотографии из Стамбула

Один из фигурантов дела по теракту в Красногорске — Шамсидин Фаридуни, за месяц до преступления находился в Турции. В его аккаунте в соцсетях нашли фотографии из столицы страны.
Фотографии датированы 23 февраля, на нескольких указана локация "Аксарай, Стамбул". На фотокарточках есть изображения самого обвиняемого, а так же еды и местных достопримечательностей — мечети Фатих.
Источник издания "Известий" сообщил, что двое из четырех обвиняемых в теракте в "Крокусе" получили инструкции во время своих поездок в Турцию. Другие участники могли быть завербованы на территории РФ. Сам Фаридуни заявлял, что вернулся в Россию из Турции только 4 марта.
Террорист арестован по решению Басманного суда Москвы до 22 мая.
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