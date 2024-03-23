Жил в хостеле с другими мигрантами: стали известны детали допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе"

Telegram-канал "SHOT" опубликовал видео допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе". Допрос проходил с участием переводчика, так как мужчина не разговаривает на русском языке.
В ходе разговора подозреваемый признался, что в мессенджере Telegram на него вышел некий Абдулла и предложил убить людей за деньги. Машина, на которой передвигались подозреваемые, была приобретена у родственников этого "куратора".
Кроме того, мужчина сообщил, что жил в хостеле с другими мигрантами из Таджикистана и долго не мог устроиться на работу.
Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.
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